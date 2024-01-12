У Львові платять 50 000 гривень за контракт зі штурмовиками чи піхотинцями: що відомо

"Одноразову виплату у розмірі 50 000 гривень виплачуватимуть тим, хто перебуває на військовому обліку на території Львівської міської територіальної громади та підписав контракт з військовими частинами десантно-штурмових військ та морською піхотою", - йдеться в повідомленні.

Мер міста Андрій Садовий зазначив, що кожне місто повинне насамперед думати про тих, хто на передовій, адже іншого пріоритету сьогодні немає.

"Тож якщо є дівчата і хлопці, які мають намір стати добровольцями в конкретних військах, маємо їх підтримати. Це те найменше, що можемо зробити", - сказав міський голова Львова.

Укласти контракт можна або з десантно-штурмовими військами, або з морською піхотою. Ці війська мають специфічні завдання - розбивати оборону ворога.

При цьому представники львівських ТЦК кажуть, що відразу не очікують великих результатів, але "це вже щось".

Наразі Управління соцзахисту Львівської міської ради вже працює над порядком надання одноразової виплати. На найближчому засіданні сесії це питання розглянуть депутати.

Законопроєкт про мобілізацію

Наприкінці грудня Кабмін вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію.

Однак документ викликав критику з боку опозиції, а омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що деякі пропозиції документа суперечать Конституції. Після цього в парламентському комітеті з оборони вирішили обговорити зміни до законопроєкту разом із військовим керівництвом.

У результаті законопроєкт повернули до Кабміну на доопрацювання відповідно до пропозицій. Ввечері 11 січня Кабмін відкликав документ.

Водночас Міністерство оборони вже підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Найближчим часом оновлений документ відправлять на погодження Кабінету міністрів.