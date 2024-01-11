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Незряча школярка зі Львівщини співами зібрала 2 мільйони для ЗСУ

Четвер 11 січня 2024 13:57
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Незряча школярка зі Львівщини співами зібрала 2 мільйони для ЗСУ Незряча дитина зібрала для ЗСУ 2 мільйони гривень (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Анні-Марії Герман з Комарного всього 10 років і дівчинка - незряча. Вона має дуже гарний голос і хотіла допомогти ЗСУ. Разом з мамою вона доєдналася до ГО "Майдан" у смт Щирець та почала співами збирати гроші. За 2022-2023 рік дитині вдалося зібрати понад два мільйони гривень для військових.

Про цю дівчинку розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар голови ГО Оксани Скородинської для Укрінформ.

Вона розповіла, що навесні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення росіян, до громадської організації долучилася Наталія Бражник з донькою Анною-Марією, які раніше проживали в Щирці на Львівщині.

В сім'ї Наталі четверо дітей і один з синів пішов захищати рідну країну, тому Анна-Марія захотіла зібрати кошти для ЗСУ, щоб допомогти братові. Спочатку дівчинка співала на вулицях, а коли стало холодно, організація звернулась до церков, щоб дали дозвіл Анні-Марії співати у храмах.

З осені 2022 року незряча дівчинка продовжує радувати своїми піснями та грою на бандурі парафіян у громадах Львівщини. Волонтери ГО пошили юній співачці костюми для виступів, а також військову форму, яку дитина дуже любить.

"За час нашої співпраці Анна-Марія назбирала для військових понад два мільйони гривень і не зупиняється на цьому, збір продовжується. Сьогодні вони були в мене разом із мамою, ми передаємо прилад нічного бачення, то для звіту робили фото з дівчинкою, а хлопці на фронті відповідно надішлють відео, яким Анна-Марія дуже рада. Бо ж фото побачити не може, а так чує слова подяки, і це їй дуже підбадьорює та мотивує. Зараз збираємо разом кошти на дрон для ракетно-зенітних військ", - розповіла Оксана Скородинська.

Незряча школярка зі Львівщини співами зібрала 2 мільйони для ЗСУНезряча школярка зі Львівщини співами зібрала 2 мільйони для ЗСУНезряча школярка зі Львівщини співами зібрала 2 мільйони для ЗСУ

Фото надані Оксаною Скородинською та з ФБ Наталії Бражник

Вона додала, що їх організація в основному допомагає захисникам, які були мобілізовані або пішли добровольцями з їх територіальної громади, а це понад півтисячі захисників і захисниць, які служать в різних бригадах.

Анна-Марія часто бере участь у зборах коштів, коли до неї звертаються інші організації чи волонтери. В основному гроші скеровують, за запитами бригад, на БПЛА, тепловізори, рації, автомобілі, одяг та медикаменти. За півтора року в дівчинки сотні подяк, дипломів, нагород - найцінніші від військових, а є ще від благодійних фондів, організацій, органів місцевого самоврядування.

Раніше ми писали про те, врятоване на Каховській ГЕС кошеня зібрало три мільйони на дрон для ЗСУ.

А ще розповідали про те, що українка розібрала авто та заховала від окупантів.

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