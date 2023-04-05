У Львові після переходу собору до ПЦУ любителі МП взялися за провокації: що з того вийшло (відео)

У Львові Свято-Георгіївський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату перейшов до Православної церкви України , що підтримали парафіяни на зборах. Однак під стінами храму пізніше зібралися прихильники РПЦ в Україні, і почалися суперечки зі спробою розпалити конфлікт.

Що відбувається навколо собору, і як прихильники МП стали влаштовувати провокації - читайте та дивіться у матеріалі нижче.

Як повідомив 5 квітня заступник голови Львівської облради Юрій Холод у своєму Facebook , у храмі на вулиці Тараса Бобанича "московські агенти" почали влаштовувати "цілком сплановані провокації".

Чиновник також закликав львів'ян зібратись біля собору.

За його словами, кілька молодих людей займаються провокаціями, стверджуючи, що вони від митрополита Львівського та Галицького УПЦ МП Філарета. Серед них – приїжджі з Рівненщини, а також є іноземець.

"Кричать у храмі та нападають знову на всіх, включаючи і дівчину Настю, яка виступила в неділю з одиночним протестом проти російської церкви в Україні", - пише Холод.

Відео: суперечки біля Свято-Георгіївського кафедрального собору

На Facebook-сторінці Львівської єпархії УПЦ Московського патріархату також опублікували відео зі Свято-Георгіївського кафедрального собору. На кадрах можна побачити, що у храмі відбуваються суперечки та штовханина.

Усередині церкви також перебувають правоохоронці, які стежать за недопущенням інцидентів.

У публікації адміністрація єпархії обмежила можливість коментувати ролик.

Відео: ситуація в самому Свято-Георгіївському кафедральному соборі

На вулиці біля собору зібралися прихильники Православної церкви України та любителі московського патріархату. Останні стверджують, що вони проти переходу храму під юрисдикцію ПЦУ сваряться.

На місці також присутні поліцейські, втручаючись у ситуацію у разі потреби, щоб не допустити конфліктів.

Радник голови Львівської обласної військової адміністрації Олег Радик у Facebook зазначив, що "прийшли семінаристи московського патріархату, можливі погані події".

Відео: семінаристи МП біля собору у Львові долучилися до дискусій навколо переходу до ПЦУ

Також він розповів, що правоохоронці затримали одного із чоловіків, який намагався влаштувати спровокувати конфлікт. Так, чиновник зазначив, що спроби ескалації зазнали фіаско.

"Прихильник "русского мира" та церкви Гундяєв затриманий під час переходу храму УПЦ МП до ПЦУ у Львові. 1 штука. Тобто все пройшло добре", - написав він і додав відповідне відео.

Відео: поліція затримала одного з фанатів "русского мира"

Крім того, Радик виклав у мережі інші ролики про те, що відбувається біля собору, з дискусіями парафіян, які підтримують рішення громади про перехід церкви до ПЦУ, та прихильниками УПЦ МП, які проти цього виступають.

Відео: що відбувалося біля львівського собору

Відео: у соборі громада вирішила перейти з УПЦ МП до ПЦУ

Як зазначив заступник голови Львівської ОВА Холод у коментарі місцевому виданню Lviv.Media , представники московського патріархату намагаються спровокувати конфлікт навколо переходу Георгіївського кафедрального собору, громада якого вирішила перейти до ПЦУ.

"Сьогодні одна з історичних подій, бо на вулиці нашого Героя Тараса Бобаніча релігійна громада ухвалила рішення перейти до Православної Церкви України. Відповідно відбулося голосування, була велика кількість людей, і сьогодні ми бачимо, що прийшли московські агенти та намагаються спровокувати, що це не так, що вони ходять до української церкви. А ми бачимо, що це вже розпочинаються релігійно-політичні ігри", - сказав чиновник.

Тим часом громада налаштована впевнено, і наразі Департамент з культури, національностей та релігій Львівської ОВА перевіряє документи, а священик створює комісію з опису майна, щоб "не було жодних суперечок, щоби правильно юристи супроводжували цю процедуру".

Відео: розмова зі священником щодо переходу собору з МП до ПЦУ

Радик, своєю чергою, опублікував документи із розпорядженням Львівської ОВ щодо проведення процедури, пов'язаної з переходом собору під юрисдикцію ПЦУ.

"Продовжується перехід громади УПЦ МП до ПЦУ у Львові. Все згідно чинного законодавства. Трохи в турборежимі", - пише він.

У Львівській ОВА показали документи, пов'язані з процедурою переходу собору в ПЦУ (фото: facebook.com/olegradyk)