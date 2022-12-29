У Львові лікарі без світла прийняли пологи та врятували дівчинку з кровотечею: як вони це зробили

Через масові ракетні обстріли росіян зранку 29 грудня медики у лікарнях були змушені працювати в екстримальних умовах. У Львові завдяки альтернативним джерелам живлення лікарі надавали медичну допомогу всім, хто її потребував, навіть робили невідкладні оперативні втручання.
Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.
Так у Лікарні Святого Пантелеймона лікарям попри відключення світла вдалось завершити трансплантацію печінки від посмертного донора. Це вже п’ята операція, яку команда лікарні виконала самостійно.
Поряд у цей час оперували захисника, якого доправили до Львова з Бахмута.
Також медики врятували життя 15-річній дівчині, яка через кровотечу втратила пів літра крові. До того ж вдалося прооперували 4-річну дитину із перелом великогомілкової кістки та вагітну жінку з апендицитом.
Окрім того, медики також прийняли пологи, які, звісно, чекати не можуть. Ще врятували пацієнта з транзиторною ішемічною атакою.
Наразі в усіх лікарнях живлення відновлене.
Такими вчинками українці вкотре демонструють незламність.
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