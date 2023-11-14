У Львові хлопчику отримав нову барабанну перетинку унікальним методом: деталі операції

Деталі операції

Проблему виявили, коли дитина відвідувала дитячий садок. Огляд показав, що у вусі є сторонній предмет - пластилін.

Відтоді Артем вже переніс чотири операції, після яких барабанна перетинка різко атрофувалася, висохла, потягнулася в глибину і приросла до кістки практично в усіх місцях.

Керівник клініки голови та шиї Центру дитячої медицини Федір Юрочко розповів, що це була дуже складна операція з повної реконструкції перетинки, яку здійснили за порадами професора Анджея Кжижаняка.

Однак, львівські фахівці успішно впоралися із цим завданням.

Надалі на хлопчика очікує ще одна операція.

У Львові лікарі сформували хлопчику барабанну перетинку за новою методикою (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Як правильно чистити вуха вдома

Щоб вимити сірку з вух, необхідно виконати чотири прості кроки.

Намильте руки:

зніміть з вух прикраси, якщо вони є

ретельно вимийте руки з милом

намильте чисті руки

Вставте фалангу мізинця у зовнішній слуховий прохід:

введіть мізинець у зовнішній слуховий прохід на глибину кінчика мізинця

відмовтеся від глибокого введення мізинця у слуховий прохід, оскільки існує ризик травмування

Намильте вушну раковину:

нанесіть мило на вушну раковину

рівномірно розподіліть мило по вушній раковині

зробіть пальцем кілька обертальних рухів

Промийте вухо чистою водою: