У Львові хлопчику отримав нову барабанну перетинку унікальним методом: деталі операції

У Львові отоларингологи впровадили нову техніку реконструкції барабанної перетинки 9-річногму хлопчику з Хмельницької області. На щастя, операція пройшла успішно.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як медики сформували барабанну перетинку та як насправді правильно чистити вуха.
Під час підготовки матеріалу використані джерела: Facebook-сторінка львівського Центру дитячої медицини "Охматдит", сайт "Sluh".
Проблему виявили, коли дитина відвідувала дитячий садок. Огляд показав, що у вусі є сторонній предмет - пластилін.
Відтоді Артем вже переніс чотири операції, після яких барабанна перетинка різко атрофувалася, висохла, потягнулася в глибину і приросла до кістки практично в усіх місцях.
Керівник клініки голови та шиї Центру дитячої медицини Федір Юрочко розповів, що це була дуже складна операція з повної реконструкції перетинки, яку здійснили за порадами професора Анджея Кжижаняка.
Однак, львівські фахівці успішно впоралися із цим завданням.
Надалі на хлопчика очікує ще одна операція.
Щоб вимити сірку з вух, необхідно виконати чотири прості кроки.
Намильте руки:
Вставте фалангу мізинця у зовнішній слуховий прохід:
Намильте вушну раковину:
Промийте вухо чистою водою:
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