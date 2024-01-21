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У Львові діти-переселенці продовжують отримувати зимові вітання від Фонду Ахметова

У Львові діти-переселенці продовжують отримувати зимові вітання від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Тисячі дітей по всій Україні мають статус внутрішньо переміщених осіб. Фонд Ріната Ахметова підтримує маленьких маріупольців. Наразі поздоровлення отримують дітки із міста Марії, які тепер живуть у Львові.

Про це повідомили в прес-службі фонду.

Під час новорічної акції-2023 Фонд Ріната Ахметова привітав понад 81 тисячу дітей, зокрема, у:

— 10 інтернатах, які евакуювали із Донецької області;

— 50 дитячих будинках сімейного типу;

— 17 центрах "ЯМаріуполь" — усіх, що діють в Україні.

Також подарунки отримала малеча у "Зеленому центрі Метінвест Запоріжжя", діти, якими опікується Донецька обласна державна адміністрація, юні учасники інших проєктів фонду; переможці конкурсів "Дзвінок Святому Миколаю" та "Лист Святому Миколаю"; всеукраїнського конкурсу есе "Моя Україна".

Підтримка дітей не обмежується святами. Протягом усього року фонд реалізовує освітні, оздоровчі, психологічні, мотиваційні проєкти, які допомагають хлопцям і дівчатам здобути корисні навички та вирівняти емоційний стан.

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