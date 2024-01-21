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Во Львове дети-переселенцы продолжают получать зимние поздравления от Фонда Ахметова

Во Львове дети-переселенцы продолжают получать зимние поздравления от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Тысячи детей по всей Украине имеют статус внутриперемещенных лиц. Фонд Рината Ахметова поддерживает маленьких мариупольцев. Поздравления получают дети из города Марии, которые теперь живут во Львове.

Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Во время новогодней акции-2023 Фонд Рината Ахметова поздравил более 81 тысячи детей, в частности:

- 10 интернатах, эвакуированных из Донецкой области;

- 50 детских домах семейного типа;

- 17 центрах "ЯМариуполь" - всех действующих в Украине.

Также подарки получили малыши в "Зеленом центре Метинвест Запорожья", дети, которыми занимается Донецкая областная государственная администрация, юные участники других проектов фонда; победители конкурсов "Звонок Святому Николаю" и "Письмо Святому Николаю"; всеукраинского конкурса эссе "Моя Украина".

Поддержка детей не ограничивается праздниками. В течение всего года фонд реализует образовательные, оздоровительные, психологические, мотивационные проекты, которые помогают ребятам получить полезные навыки и выровнять эмоциональное состояние.

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