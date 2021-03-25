Во Львове женщину избивал муж при детях: "боюсь, что папа мне влепит, как и тебе"

Жительница Львова Марианна пожаловалась на своего мужа, который неоднократно избивал ее, а потом в 2020 году похитил дочерей-двойняшек 2013 рождения из их общего места жительства.

Об этом женщина написала в организацию "Публичный контроль", которая опубликовала ее историю в Facebook .

"Я не имею возможности физически находиться со своими дочками. В течение многих лет мой муж оказывал на меня физическое, психологическое, экономическое, а также сексуальное насилие", - рассказала женщина.

По ее словам, дети также пострадали от физического и психологического насилия. Она неоднократно обращалась в полицию, но все было безрезультатно, а других свидетелей кроме детей нет.

Но как объяснили Марианне, дети свидетелями не являются и к их мнению не прислушиваются.

"Мой муж еще в роддоме после 2-недельной реабилитации (очень тяжелые роды) ворвался в палату рожениц вместе со своей матерью, которая с порога начала ко мне кричать: "Отказывайся от детей!". Я ответила: "Я откажусь от вас, от вашего сына, а от своих детей не откажусь никогда, а во-вторых, я услуг суррогатного материнства не придаю", - вспомнила Марианна.

По состоянию на сегодняшний день Денис занимает одну из топовых должностей в IT-секторе. Он директор-инженер в компании Globallogic во Львове.

По словам женщины, на комиссии по делам детей он утверждал, что у него есть репутация, авторитет, статус. Он также пытается детей настроить против матери.

"После похищения Денис заблокировал телефон детям, а в полицию он написал заявление, что я самоустранилась от воспитания детей", - рассказала женщина.

Он также рассказывает всем, что после родов его жена потеряла здравый смысл, злоупотребляет спиртным, и бьет своих детей.

"Во время карантина Денис заставлял детей кричать: "Мама, уходи, уходи из дома!". Младшая девочка отказывалась, а старшая отвечала: "Мама, знаешь почему я такое делаю? Потому что я боюсь, что папа мне влепит, как и тебе", - написала Марианна.

Она также показала видео после избиения. Его можно посмотреть по этой ссылке.