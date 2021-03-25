У Львові жінку бив чоловік при дітях: "боюсь, що тато мене влупашить, як і тебе"

Мешканка Львова Маріанна поскаржилася на свого чоловіка, який неодноразово бив її, а потім у 2020 році викрав дочок-двійнят 2013 народження з їхнього спільного місця проживання.

Про це жінка написала в організацію "Публічний контроль", яка опублікувала її історію в Facebook .

"Я не маю можливості фізично знаходитися зі своїми доньками. Протягом багатьох років мій чоловік чинив на мене фізичне, психологічне, економічне, а також сексуальне насильство", - розповіла жінка.

За її словами, діти також постраждали від фізичного та психологічного насильства. Вона неодноразово зверталася в поліцію, але все було безрезультатно, а інших свідків крім дітей немає.

Але як пояснили Маріанні, діти свідками не є і до їхньої думки не прислухаються.

"Мій чоловік ще в пологовому будинку після 2-тижневої реабілітації (дуже важкі пологи) увірвався в палату породіль разом зі своєю матір'ю, яка з порога почала до мене кричати: "Відмовляйся від дітей!". Я відповіла: "Я відмовлюся від вас, від вашого сина, а від своїх дітей не відмовлюся ніколи, а по-друге, я послуг сурогатного материнства не надаю", - згадала Маріанна.

Станом на сьогодні Денис займає одну з топових посад в IT-секторі. Він директор-інженер в компанії Globallogic у Львові.

За словами жінки, на комісії у справах дітей він стверджував, що у нього є репутація, авторитет, статус. Він також намагається налаштувати дітей проти матері.

"Після викрадення Денис заблокував телефон дітям, а в поліцію він написав заяву, що я самоусунулася від виховання дітей", - розповіла жінка.

Він також розповідає всім, що після пологів його дружина втратила здоровий глузд, зловживає спиртним, і б'є своїх дітей.

"Під час карантину Денис змушував дітей кричати: "Мамо, йди, йди із хати!". Молодша дівчинка відмовлялася, а старша відповідала: "Мама, знаєш чому я таке роблю? Тому що я боюсь, що тато мене влупашить, як і тебе", - написала Маріанна.

Вона також показала відео після побиття. Його можна подивитися за цим посиланням.