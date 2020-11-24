Во Львове женщине из живота удалили опухоль-гиганта

Львовские врачи удалили пациентке гигантскую опухоль (фото: pixabay.com)

Во Львове врачи за два часа удалили женщине огромную опухоль

Во Львове медики удалили 49-летней женщине опухоль огромных размеров. Образование достигло веса 6 килограммов и находилось в брюшной полости пациентки. Из-за лишнего веса женщина не могла понять, что что-то не так. Об этой операции рассказали на странице Львовской клинической больницы скорой помощи в Facebook.

Жительница Львова обратилась к врачам с жалобами на постоянную слабость, головокружение и гинекологические кровотечения. Из-за избыточного веса женщина не чувствовала, что внутри у нее может быть опухоль такого размера. Проведя обследование, медики обнаружили, что это миома матки больших размеров и провели операцию.

Доктора рассказали, что операция была сложной. Узлы опухоли располагались возле других органов, они вросли в жировую ткань кишечника. Несмотря на это, удалить ее удалось всего за два часа. На следующий день пациентка смогла самостоятельно передвигаться, а 20 ноября ее выписали.

Во Львове врачи удалили женщине огромную опухоль (фото: facebook.com/emergencyhospitall)

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