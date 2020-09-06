Онколог назвал симптомы, которые нельзя игнорировать: возможна опухоль

Врач назвал симптомы развития рака в организме (Фото: pixabay.com)

Врач-онколог рассказал, какие признаки говорят о развитии опухоли в организме

Онкология занимает первые места по смертности во всем мире и основная проблема связана с тем, что это заболевание очень трудно диагностировать на ранних стадиях.

Хирург-онколог Сергей Осминин назвал симптомы, которые сигнализируют о развитии злокачественной опухоли на ранних стадиях. Он отметил, что эти симптомы нельзя игнорировать и порекомендовал идти на обследование, если вы их у себя обнаружите. Об этом пишет издание MedikForum.

Специалист рассказал, что тревожными сигналами могут стать дисфагия и частая изжога. Дисфагия – это затруднения во время приема пищи, ощущения кома в горле.

"Если человек начинает чаще испытывать трудности с проглатыванием еды и жаловаться на неприятные ощущения в горле, нужно обязательно пройти гастроскопию либо рентгенографию – эти процедуры позволяют определить, связана ли дисфагия с онкологией", - объяснил Осминин.

Он добавил, что есть сопутствующие симптомы, которые должны насторожить человека. Это кашель и осиплость голоса. Это бывает при рефлюкс-эзофагите, при котором происходит высокий заброс содержимого желудка, и его кислота обжигает голосовые связки. Также охрипший или осипший голос может появиться из-за того, что нервы сдавливаются опухолью.

При появлении таких симптомов онколог рекомендует немедленно пройти обследование и проконсультироваться с врачом, так как успех лечения во многом зависит от ранней диагностики.

Напомним, ранее мы писали о том, что в каких случаях неприятный запах от тела становится признаком рака.

А также рассказывали о том, что онколог объяснил, какие эмоции могут провоцировать рак.