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В каких случаях неприятный запах от тела становится признаком рака

Среда 26 августа 2020 11:16
В каких случаях неприятный запах от тела становится признаком рака
Запах тела может быть признаком болезни (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Запах тела может рассказать о раке, диабете, болезнях печени и менопаузе

Украинцам рассказали, в каких случаях специфический запах, который исходит от тела, может быть признаком онкологии.

Так, по словам доктора медицинских наук Марины Стениной, "плохой" нетипичный запах пота, которым пахнет тело, может быть признаком рака. И речь идет уже о поздней стадии болезни, пишет ukrhealth.net.

"В таких случаях обычно речь идет о далеко зашедших, некурабельных (неизлечимых) случаях", - сказала она.

А вот врач-дерматолог Ирина Скорогудаєва говорит, что при онкологических заболеваниях человек начинает больше потеть, a у тела появляется специфический "запах несвежего мяса".

Необычный запах могут также издавать люди с другими болезнями и состояниями. К примеру, от людей, которые страдают сахарным диабетом, часто пахнет ацетоном или прелыми яблоками. При проблемах с печенью и почками пот приобретает запах аммиака. Также запах тела может меняться из-за перестройки гормонального фона в период менопаузы.

А вот на ранней стадии рака, говорит Марина Стенина, специфического запаха тела обычно не бывает.

Врач рассказала о других тревожных симптомах онкологии:

  • резкая необоснованная потеря веса;
  • температура, которая держится длительное время без видимых причин;
  • припухшие лимфатические узлы;
  • постоянный кашель и осиплость голоса;
  • незаживающие язвы и изменение вида родинок, а также их рост и появление новых.

К слову, ранее врачи перечислили коды пищевых добавок, которые вызывают онкологию.

Также мы писали, что медики назвали пять признаков опасных родинок.

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