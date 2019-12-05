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Во Львове женщине вырезали опухоль-монстр: вторая по величине в мире (фото)

STYLERЖизнь    05.12.2019 - 19:27
Во Львове женщине вырезали опухоль-монстр: вторая по величине в мире (фото)
Во Львове женщине удалили гигантскую опухоль (фото: pixabay.com)

Во Львове хирурги провели уникальную операцию по удалении гигантской опухоли

Во Львове хирурги провели уникальную операцию, подарив пациентке шанс на полноценную жизнь. Хирурги Львовского онкологического регионального лечебно-диагностического центра удалили женщине опухоль весом 20 килограмм, после чего она впервые за долгое время смогла ходить.

Опухоль-монстр долгие годы росла на передней поверхности бедра. А в больницу 60-летняя Мария Климашевская попала уже в тяжелом состоянии. Операцию, которая длилась три часа, возглавил хирург-онколог Олег Дуда, пишет Galinfo.

Опухоль мешала женщине двигаться, она почти год не вставала с кровати. Подготовка к оперативному вмешательству длилась в течение месяца - медикам нужно было снизить вес женщины, который составлял 170 кг.

Вес опухоли составил 20 кг, она имела размеры 36 на 38 сантиметров, а внутри была наполнена жировой кистозной тканью. Гистология показала, что опухоль доброкачественная - это гигантская фибролипома.

Во Львове женщине вырезали опухоль-монстр: вторая по величине в мире (фото)

Во Львове женщине удалили гигантскую опухоль (пациентка с командой хирургов, фото: galinfo.com.ua)

По словам хирурга, в медицинской литературе описано всего два подобных случая. В одном - опухоль весила 17 кг, во втором - 24. Этот случай стал единственным в Украине, и вторым по величине во всем мире.

Эта опухоль не является злокачественной, но может такой стать со временем. Кроме того, она мешает человеку жить, а также токсично влияет на организм.

Предрасположенность к возникновению таких образований является генетической. Фибролипома возникает у людей с лишним весом. Сейчас Мария весит 142 кг.

"Сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно. Она встает и ходит. У нее позитивный настрой и она хочет домой. У нее все будет хорошо", - убежден хирург.

По словам Олега Дуды, опухолью-гигантом считается новообразование от одного килограмма. А у Марии была опухоль весом 20 килограмм.

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