У Львові жінці вирізали пухлину-монстр: друга за величиною в світі (фото)

У Львові жінці видалили величезну пухлину (фото: pixabay.com)

У Львові хірурги провели унікальну операцію з видалення гігантської пухлини

У Львові хірурги провели унікальну операцію, подарувавши пацієнтці шанс на повноцінне життя. Хірурги Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру видалили жінці пухлину вагою 20 кілограмів, після чого вона вперше за довгий час змогла ходити.

Пухлина-монстр довгі роки росла на передній поверхні стегна. А в лікарню 60-річна Марія Клімашевська потрапила вже у важкому стані. Операцію, яка тривала три години, очолив хірург-онколог Олег Дуда, пише Galinfo.

Пухлина заважала жінці рухатися, вона майже рік не вставала з ліжка. Підготовка до оперативного втручання тривала протягом місяця - медикам потрібно було знизити вагу жінки, який становив 170 кг

Вага пухлини склала 20 кг, вона мала розміри 36 на 38 сантиметрів, а всередині була наповнена жировим кістозним вмістом. Гістологія показала, що пухлина доброякісна - це гігантська фіброліпома.

У Львові жінці видалили величезну пухлину (пацієнтка з командою хірургів, фото: galinfo.com.ua)

За словами хірурга, у медичній літературі описано всього два подібних випадки. В одному - пухлина важила 17 кг, у другому - 24. Цей випадок став єдиним в Україні, і другим за величиною в усьому світі.

Ця пухлина не є злоякісною, але може такою стати з часом. Крім того, вона заважає людині жити, а також токсично впливає на організм.

Схильність до виникнення таких утворень є генетичною. Фіброліпома виникає у людей із зайвою вагою. Зараз Марія важить 142 кг.

"Зараз пацієнтка почуває себе задовільно. Вона встає і ходить. У неї позитивний настрій і вона хоче додому. У неї все буде добре", - переконаний хірург.

За словами Олега Дуди, пухлиною-гігантом вважається новутворення від одного кілограма. А у Марії була пухлина вагою 20 кілограмів.