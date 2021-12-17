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Во Львове врачи спасли мужчину, у которого отмирали органы из-за редкого COVID-осложнения

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Львов, Пятница 17 декабря 2021 15:45
Во Львове врачи спасли мужчину, у которого отмирали органы из-за редкого COVID-осложнения Во Львове врачи спасли мужчину с редким заболеванием (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове медики спасли 68-летнего мужчину из Стрыя у которого диагностировали уникальный случай хирургического осложнения коронавирусной инфекции.

Об этом рассказали на странице первого территориального медицинского объединения города Львова в Facebook.

Какие COVID-осложнения имел мужчина

Так, 68-летний Владимир почти излечился от коронавируса. Однако, его беспокоили внезапные острые боли в животе.

Отмечается, что КТ показало о постепенном отмирании частиц сразу трех органов, а именно почек и селезенки. Такое хирургическое осложнение коронавирусной инфекции в мире называют мультифокальным тромбозом почечных и селезеночных артерий.

Медики говорят, что это единичные случаи в мировой медицинской практике.

Почему такие случаи случаются

COVID-19 оказывает специфическое воздействие на организм. Инфекция разрушает эндотелий - внутреннюю выстилку кровеносных сосудов. Поэтому из-за сгущения крови образуются тромбы. Далее они блокируют кровоснабжение в органы и приводя к постепенному прекращению их функций.

Во Львове врачи спасли мужчину, у которого отмирали органы из-за редкого COVID-осложненияВо Львове спасли пациента, у которого отмирали органы (facebook.com/1tmolviv)

"На момент установления диагноза специалистам удалось ограничиться лишь медикаментозным лечением. С помощью специального аппарата инфузомата препараты для разжижения крови равномерно и круглосуточно вводятся пациенту. А самый современный аппарат контроля системы гемостаза-тромбоэластометр Rotem позволяет в автоматическом онлайн режиме регулировать необходимую дозировку лекарства", - говорят медики.

Как уберечь здоровье

Отметим, что последние волны коронавируса являются более агрессивными и приводят к осложнениям, а именно: поражениям сердечно-сосудистой и нервной системы, головного мозга, панкреатита, плеврита, пневмоний и тому подобное.

Главным способом сохранить себе жизнь есть вакцинация от коронавируса.

Что делать, чтобы остановить распространение COVID-19:

  • Держитесь на безопасном расстоянии от других людей;
  • Надевайте маску, находясь между людьми;
  • Часто мойте руки мылом и водой или используйте спиртосодержащий антисептик для рук;
  • Вакцинируйтесь от коронавируса;
  • Во время кашля или чихания прикрывайте нос и рот согнутым локтем или салфеткой;
  • Если плохо себя чувствуете, обратитесь к медикам.

Ранее мы сообщали, что впервые во Львове медики заморозили сердце, чтобы вылечить пациента.

Также мы писали, что во Львове бабушка пожертвовала свой орган внуку.

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