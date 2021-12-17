У Львові лікарі врятували чоловіка, у якого відмирали органи через рідкісне COVID-ускладнення

У Львові медики врятували 68-річного чоловіка зі Стрия у якого діагностували унікальний випадок хірургічного ускладнення коронавірусної інфекції.

Про це розповіли на сторінці першого територіального медичного об'єднання міста Львова у Facebook .

Які COVID-ускладнення мав чоловік

Так, 68-річний Володимир майже вилікувався від коронавірусу. Однак, його турбували раптові гострі болі у животі.

Зазначається, що КТ показало про поступове відмирання частинок одразу трьох органів, а саме нирок та селезінки. Таке хірургічне ускладнення коронавірусної інфекції у світі називають мультифокальним тромбозом ниркових та селезінкових артерій.

Медики кажуть, що це поодинокі випадки у світовій медичній практиці.

Чому такі випадки трапляються

COVID-19 має специфічний вплив на організм. Інфекція руйнує ендотелій - внутрішню вистілку кровоносних судин. Тому через згущення крові утворюються тромби. Далі вони блокують кровопостачання до органів та призводячи до поступового припинення їхніх функцій.

У Львові врятували пацієнта, у якого відмирали органи (facebook.com/1tmolviv)

"На момент встановлення діагнозу фахівцям вдалося обмежитися лише медикаментозним лікуванням. За допомогою спеціального апарату інфузомату препарати для розрідження крові рівномірно та цілодобово вводяться пацієнту. А найсучасніший апарат контролю системи гемостазу - тромбоеластометр Rotem дозволяє в автоматичному онлайн режимі регулювати необхідне дозування ліків", - кажуть медики.

Як вберегти здоров'я

Зазначимо, що останні хвилі коронавірусу є агресивнішими та призводять до ускладнень, а саме: уражень серцево-судинної та нервової системи, головного мозку, панкреатиту, плевриту, пневмоній тощо.

Що робити, аби зупинити поширення COVID-19: