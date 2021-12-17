У Львові лікарі врятували чоловіка, у якого відмирали органи через рідкісне COVID-ускладнення
У Львові медики врятували 68-річного чоловіка зі Стрия у якого діагностували унікальний випадок хірургічного ускладнення коронавірусної інфекції.
Про це розповіли на сторінці першого територіального медичного об'єднання міста Львова у Facebook.
Які COVID-ускладнення мав чоловік
Так, 68-річний Володимир майже вилікувався від коронавірусу. Однак, його турбували раптові гострі болі у животі.
Зазначається, що КТ показало про поступове відмирання частинок одразу трьох органів, а саме нирок та селезінки. Таке хірургічне ускладнення коронавірусної інфекції у світі називають мультифокальним тромбозом ниркових та селезінкових артерій.
Медики кажуть, що це поодинокі випадки у світовій медичній практиці.
Чому такі випадки трапляються
COVID-19 має специфічний вплив на організм. Інфекція руйнує ендотелій - внутрішню вистілку кровоносних судин. Тому через згущення крові утворюються тромби. Далі вони блокують кровопостачання до органів та призводячи до поступового припинення їхніх функцій.
У Львові врятували пацієнта, у якого відмирали органи (facebook.com/1tmolviv)
"На момент встановлення діагнозу фахівцям вдалося обмежитися лише медикаментозним лікуванням. За допомогою спеціального апарату інфузомату препарати для розрідження крові рівномірно та цілодобово вводяться пацієнту. А найсучасніший апарат контролю системи гемостазу - тромбоеластометр Rotem дозволяє в автоматичному онлайн режимі регулювати необхідне дозування ліків", - кажуть медики.
Як вберегти здоров'я
Зазначимо, що останні хвилі коронавірусу є агресивнішими та призводять до ускладнень, а саме: уражень серцево-судинної та нервової системи, головного мозку, панкреатиту, плевриту, пневмоній тощо.
Що робити, аби зупинити поширення COVID-19:
- Тримайтеся на безпечній відстані від інших людей;
- Надягайте маску, перебуваючи між людьми;
- Часто мийте руки милом і водою або використовуйте спиртовмісний антисептик для рук;
- Вакцинуйтеся від коронавірусу;
- Під час кашлю або чхання прикривайте ніс і рот зігнутим ліктем або серветкою;
- Якщо погано почуваєтесь, зверніться до медиків.
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