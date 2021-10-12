Во Львове врачи провели трансплантацию сердца мужчине: один донор спас три жизни (фото)

Так, орган изъяли в Ивано-Франковской больнице. Врач рассказал, что сердце получил 29-летний пациент во Львове.

"Эксплантацию выполнили в Ивано-Франковской областной больнице. Это четвертая трансплантация за месяц и 21 – за последние два года. С пациентом (29 лет) все в порядке", - написал Борис Тудоров.

Что известно о доноре

За словесно главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук, донором стал 54-летний житель Прикарпатья. Он умер из-за травм несовместимых с жизнью. Однако, семья покойного дала согласие на забор органов, чтобы спасти чужие жизни. В частности, было изъято сердце, печень, почки.

"Сердце и печень успешно трансплантировали во Львовской больнице скорой помощи. Почка трансплантована в урологическом отделении ОКБ 31-летнему жителю г. Львова, поскольку у донора редкая 4 группа крови, и пациентам с Ивано-Франковщины, что находятся с этой группой крови на учете, при проведенных исследованиях выявлено несовместимости между донором и реципиентом, что сделало невозможным проведение трансплантации почки", - написала Онищук.

Во Львове пересадили сердце 29-летнему пациенту (фото: facebook.com/svikana.svikana)