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Во Львове врачи провели сверхсложную операцию: в таких ситуациях выживают единицы

Автор: Анна Шиканова

Львовские медики провели невероятно сложную операцию 37-летней женщине. Ее привезли по скорой с диагнозом – прободение перфорационной язвы желудка. В таких тяжелейших состояниях выживают только единицы.

Детали рассказали в пресс-службе Львовского городского совета.

37-летняя Елена почти месяц проходила с перфорационной язвой желудка и даже не подозревала о страшном диагнозе. Ее организм спрятал проблемы с желудком за печенью и по факту – это спасло ей жизнь.

"Женщина обращалась за помощью в частные медицинские учреждения, но ей поставили неправильный диагноз относительно неврологической симптоматики, хотя проблема была острая и связана с хирургическими осложнениями язвенной болезни желудка", - рассказал заведующий первым хирургическим отделением клинической больницы скорой медицинской помощи Гнат Герич.

Когда она попала в больницу по скорой помощи, врачи быстро поставили ей правильный диагноз – прободение перфорационной язвы желудка. Выжить с таким осложнением могут единицы. Женщину немедленно начали готовить к операции.

"Уникальный случай, самым интересным в этой истории является то, что при прорывной язве желудка есть считанные часы для того, чтобы спасти пациента и сделать неотложную операцию, однако организм сам „прикрыл" язву печенью, что, собственно, спасло жизнь пациентки", - объяснил Гнат Герич.

Для того чтобы операция стала успешной, нужно установить границы каждого органа и разъединить их без каких-либо повреждений. Технически это очень сложно. Однако врачам удалось это сделать, устранить инфекцию и ушить отверстие в желудке. Сейчас пациентка уже чувствует себя хорошо и ее выписали домой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковске медики спасли жизнь полуторамесячному малышу с коронавирусом.

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