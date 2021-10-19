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Во Львове врачи показали реанимацию с COVID-больными: "такого еще никогда не было, очень страшно"

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Львов, Вторник 19 октября 2021 19:28
Во Львове врачи показали реанимацию с COVID-больными: "такого еще никогда не было, очень страшно" Медики Львова показали, что происходит в COVID-реанимации (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Во Львове в клинической больнице скорой медицинской помощи возникла сложная ситуация из-за вспышки коронавируса. Сейчас в реанимации находится 50 пациентов в критическом состоянии.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор больницы Олег Самчук.

По словам медика, среди 400 пациентов, которые сейчас лечатся в коронавирусном стационаре, нет ни одного вакцинированного. Отмечается, что впервые в реанимации находится 50 критических пациентов.

"50 критических пациентов в COVID-реанимации. Такого еще никогда не было. И это очень страшно. Потому что света в конце тоннеля не видно. Среди пациентов в реанимации - ни одного вакцинированного", - написал Самчук.

Заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталья Матолинец записала видео из реанимации коронавирусного отделения больницы и рассказала, что сейчас в больнице спасают 40-летнюю мать троих детей, которая находится в тяжелом состоянии. Кроме того, коронавирусом заразились еще трое членов ее семьи. Врач отметила, что вся семья является противниками вакцинации.

"Ее самому маленькому ребенку - всего год. Удастся ли спасти маму, мы не знаем", - подчеркнула она.

Также Матолинец призвала жителей Львова прививаться и помочь медикам справиться со страшной эпидемией.

"Помогите нам справиться с этой эпидемией, потому что на самом деле сил уже не хватает ни у кого! Мы надеемся, что мы спасем эту маму!"- добавила она.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницком у COVID-больницы выстроилась очередь из "скорых".

Также мы писали, что львовские врачи назвали опасное осложнение COVID-19.

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