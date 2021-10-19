Во Львове врачи показали реанимацию с COVID-больными: "такого еще никогда не было, очень страшно"
Во Львове в клинической больнице скорой медицинской помощи возникла сложная ситуация из-за вспышки коронавируса. Сейчас в реанимации находится 50 пациентов в критическом состоянии.
Об этом в Facebook сообщил генеральный директор больницы Олег Самчук.
По словам медика, среди 400 пациентов, которые сейчас лечатся в коронавирусном стационаре, нет ни одного вакцинированного. Отмечается, что впервые в реанимации находится 50 критических пациентов.
"50 критических пациентов в COVID-реанимации. Такого еще никогда не было. И это очень страшно. Потому что света в конце тоннеля не видно. Среди пациентов в реанимации - ни одного вакцинированного", - написал Самчук.
Заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталья Матолинец записала видео из реанимации коронавирусного отделения больницы и рассказала, что сейчас в больнице спасают 40-летнюю мать троих детей, которая находится в тяжелом состоянии. Кроме того, коронавирусом заразились еще трое членов ее семьи. Врач отметила, что вся семья является противниками вакцинации.
"Ее самому маленькому ребенку - всего год. Удастся ли спасти маму, мы не знаем", - подчеркнула она.
Также Матолинец призвала жителей Львова прививаться и помочь медикам справиться со страшной эпидемией.
"Помогите нам справиться с этой эпидемией, потому что на самом деле сил уже не хватает ни у кого! Мы надеемся, что мы спасем эту маму!"- добавила она.
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