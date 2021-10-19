В Хмельницком возле COVID-больницы выстроилась очередь "скорых": люди болеют повторно
В Хмельницком возле больниц с коронавирусными пациентами стоят очереди из машин скорой помощи. Отмечается, что кровати "ковидных" отделений заполнены почти на 100%.
Об этом сообщил в Facebook начальник Управления здравоохранения Хмельницкого городского совета Борис Ткач.
По словам чиновника, фото ковидного приемного отделения сделано в понедельник, 18 октября о 19:15.
"Тем, кто не беспокоится о своем здоровье и здоровье своих родных и близких. Подумайте о тяжелом труде медиков и оцените его. Это при том, что сегодня больных принимает инфекционная больница (она уже заполнена)", - написал он.
Как пишет "ХМ-ИНСАЙД" сейчас в Хмельницкой городской больнице находится 193 зараженных коронавирусной инфекцией пациентов и 15 человек с подозрением.
По словам директора Хмельницкой инфекционной больницы Оксаны Пиддубной, для больных с коронавирусом в больнице развернуто 200 коек, из которых заполнена 197. Из них 10 – это дети.
Также директор Хмельницкого городского центра ПМСП №1 Валентина Гесаль рассказала, что сейчас умерших вакцинированных в городе нет.
"Я отмечу, что вакцинация не защищает от COVID, она защищает от тяжелого течения. У меня начали болеть пациенты, которые уже болели и вакцинированы", – добавила она.
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