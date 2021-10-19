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В Хмельницком возле COVID-больницы выстроилась очередь "скорых": люди болеют повторно

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Хмельницкий, Вторник 19 октября 2021 17:08
В Хмельницком возле COVID-больницы выстроилась очередь "скорых": люди болеют повторно В Хмельницком больницы полностью загружены (фото: facebook.com/boris.tkach)
Автор: Тетяна Самарук

В Хмельницком возле больниц с коронавирусными пациентами стоят очереди из машин скорой помощи. Отмечается, что кровати "ковидных" отделений заполнены почти на 100%.

Об этом сообщил в Facebook начальник Управления здравоохранения Хмельницкого городского совета Борис Ткач.

По словам чиновника, фото ковидного приемного отделения сделано в понедельник, 18 октября о 19:15.

"Тем, кто не беспокоится о своем здоровье и здоровье своих родных и близких. Подумайте о тяжелом труде медиков и оцените его. Это при том, что сегодня больных принимает инфекционная больница (она уже заполнена)", - написал он.

Как пишет "ХМ-ИНСАЙД" сейчас в Хмельницкой городской больнице находится 193 зараженных коронавирусной инфекцией пациентов и 15 человек с подозрением.

По словам директора Хмельницкой инфекционной больницы Оксаны Пиддубной, для больных с коронавирусом в больнице развернуто 200 коек, из которых заполнена 197. Из них 10 – это дети.

Также директор Хмельницкого городского центра ПМСП №1 Валентина Гесаль рассказала, что сейчас умерших вакцинированных в городе нет.

"Я отмечу, что вакцинация не защищает от COVID, она защищает от тяжелого течения. У меня начали болеть пациенты, которые уже болели и вакцинированы", – добавила она.

Ранее мы сообщали, что львовские врачи назвали опасное осложнение COVID-19.

Также мы писали, что инфекционист рассказала, стоит ли делать прививку от гриппа и COVID в этом сезоне.

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