В Хмельницком возле COVID-больницы выстроилась очередь "скорых": люди болеют повторно

В Хмельницком возле больниц с коронавирусными пациентами стоят очереди из машин скорой помощи. Отмечается, что кровати "ковидных" отделений заполнены почти на 100%.

Об этом сообщил в Facebook начальник Управления здравоохранения Хмельницкого городского совета Борис Ткач.

По словам чиновника, фото ковидного приемного отделения сделано в понедельник, 18 октября о 19:15.

"Тем, кто не беспокоится о своем здоровье и здоровье своих родных и близких. Подумайте о тяжелом труде медиков и оцените его. Это при том, что сегодня больных принимает инфекционная больница (она уже заполнена)", - написал он.

Как пишет "ХМ-ИНСАЙД" сейчас в Хмельницкой городской больнице находится 193 зараженных коронавирусной инфекцией пациентов и 15 человек с подозрением.