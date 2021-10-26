Во Львове возник скандал из-за полицейского, который проверял кафе без собственного COVID-сертификата

Во Львове полицейский проверял данные о вакцинации работников кофейни. Однако, свой сертификат о прививке от COVID-19 он не смог показать.

Об этом в Facebook сообщила предпринимательница из Львова Ольга Тесляк.

Женщина рассказала, что правоохранитель, который проверял наличие COVID-сертификатов, при себе не имел сертификата о вакцинации. Поэтому предпринимательница обратилась в полицию.

Как пишет zaxid.net, предпринимательница объяснила, что в ее кафе бариста имела просроченный результат ПЦР-теста, поэтому на работу она вызвала другую работницу.

Однако, сам капитан Сиховского отдела полиции, который проводил проверку, не имел документа о вакцинации. Из-за этого возник спор и работники мониторинговой группы так и не составили протокол о нарушениях в кофейне.

"Полицейский говорит:" Я вакцинирован, но у меня нет документа. "Дию" не смог загрузить, а бумажного документа не имею. Пойдите со мной к моему семейному врачу". Я говорю: "Вы что смеетесь надо мной? Сами без документов, но пришли ко мне их проверять", - рассказала Ольга Тесляк.

Также пресслужба Нацполиции Львовской области подтвердила, что правоохранитель был вакцинирован и не показал документ, потому что у него возникли проблемы с приложением "Дия".

В комментариях пользователи поддерживают предпринимательницу и пишут, что все должно быть по закону.