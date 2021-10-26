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Во Львове возник скандал из-за полицейского, который проверял кафе без собственного COVID-сертификата

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Львов, Вторник 26 октября 2021 18:59
Во Львове возник скандал из-за полицейского, который проверял кафе без собственного COVID-сертификата Во Львове полицейский проверял кафе без ковид-сертификата (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Во Львове полицейский проверял данные о вакцинации работников кофейни. Однако, свой сертификат о прививке от COVID-19 он не смог показать.

Об этом в Facebook сообщила предпринимательница из Львова Ольга Тесляк.

Женщина рассказала, что правоохранитель, который проверял наличие COVID-сертификатов, при себе не имел сертификата о вакцинации. Поэтому предпринимательница обратилась в полицию.

Как пишет zaxid.net, предпринимательница объяснила, что в ее кафе бариста имела просроченный результат ПЦР-теста, поэтому на работу она вызвала другую работницу.

Однако, сам капитан Сиховского отдела полиции, который проводил проверку, не имел документа о вакцинации. Из-за этого возник спор и работники мониторинговой группы так и не составили протокол о нарушениях в кофейне.

"Полицейский говорит:" Я вакцинирован, но у меня нет документа. "Дию" не смог загрузить, а бумажного документа не имею. Пойдите со мной к моему семейному врачу". Я говорю: "Вы что смеетесь надо мной? Сами без документов, но пришли ко мне их проверять", - рассказала Ольга Тесляк.

Также пресслужба Нацполиции Львовской области подтвердила, что правоохранитель был вакцинирован и не показал документ, потому что у него возникли проблемы с приложением "Дия".

В комментариях пользователи поддерживают предпринимательницу и пишут, что все должно быть по закону.

  • Молодец! Жаль видео нет;
  • Нужно активно отстаивать свои права;
  • Молодец, свои права нужно отстаивать;
  • Вот руководитель! Стоит за себя и за своих подчиненных! А не так чтобы не допустить к работе еще и без сохранения зарплаты.

Ранее мы сообщали, что в Харькове студенты политехники угрожают протестами из-за COVID-19.

Также мы писали, что украинцам могут отказать в вакцинации от COVID.

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