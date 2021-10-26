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У Львові виник скандал через поліцейського, який перевіряв кафе без власного COVID-сертифіката

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Львів, Вівторок 26 жовтня 2021 18:59
У Львові виник скандал через поліцейського, який перевіряв кафе без власного COVID-сертифіката У Львові поліцейський перевіряв кафе без ковід-сертифікату (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові поліцейський перевіряв дані про вакцинацію працівників кав'ярні. Однак, свій сертифікат про щеплення від COVID-19 він не зміг показати.

Про це у Facebook повідомила підприємниця з Львова Ольга Тесляк.

Жінка розповіла, що правоохоронець, який перевіряв наявність COVID-сертифікатів, при собі не мав сертифікату про вакцинацію. Тому підприємниця звернулась до правоохоронців.

Як пише zaxid.net, підприємиця пояснила, що в її кафе бариста мала протермінований результат ПЛР-тесту, тому на роботу вона викликала іншу працівницю.

Однак, сам капітан Сихівського відділу поліції, який проводив перевірку, не мав документу про вакцинацію. Через це виникла суперечка і працівники моніторингової групи так і не склали протокол про порушення в кав'ярні.

"Поліцейський каже: "Я вакцинований, але я не маю документа. "Дію" не зміг завантажити, а паперового документа не маю. Ходіть зі мною до мого сімейного лікаря". Я кажу: "Ви що насміхаєтеся з мене? Самі без документів, але прийшли до мене їх перевіряти", - розповіла Ольга Тесляк.

Також пресслужба Нацполіції Львівської області підтвердила, що правоохоронець був вакцинований і не показав документ, бо в нього виникли проблеми із застосунком "Дія".

У коментарях користувачі підтримують підприємицю та пишуть, що все повинно бути по закону.

  • Молодець! Шкода відео немає;
  • Потрібно активно відстоювати свої права;
  • Молодець, свої права потрібно відстоювати;
  • Оце керівник! Стоїть за себе та за своїх підлеглих! А не так, щоб не допустити до роботи ще й без збереження зарплати.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові студенти політехніки погрожують протестами через COVID-19.

Також ми писали, що українцям можуть відмовити у вакцинації від COVID.

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