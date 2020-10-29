Во Львове умерла известная художница и волонтерка: ей было всего 38 лет

Во Львове умерла художница Татьяна Думан (Фото: facebook.com/varta1 official)

У молодой женщины диагностировали полтора года назад опухоль

Во Львове скончалась известная художница и волонтер Татьяна Думан. О ее смерти сообщила на своей странице в Facebook ее сестра, известная украинская журналистка Василина Думан.

Летом 2019 года у Татьяны Думан диагностировали злокачественную опухоль мозга – глиосаркому. Она боролась с онкологическим заболеванием и проходила сложное лечение как в Украине, так и за границей.

Родные и знакомые художницы организовали несколько благотворительных мероприятий, чтобы собрать необходимые средства. Однако болезнь победила и Татьяна Думан скончалась рано утром 29 октября. Она не дожила всего неделю до своего 39 дня рождения.

"В 4:30 умерла наша Таня. Если вы хотели как-то нам помочь, то перечисляйте деньги на кислородные аппараты. Моя девочка ушла к любимому Господу. Нам уже ничего не нужно", - написала Василина Думан.

Татьяна Думан родилась 8 ноября 1981 года во Львовской области. Была замужем за иконописцем Львом Скопом. Они были волонтерами и на протяжении последних лет собирали средства и необходимые вещи для военных на востоке Украины. Также они передавали украинским защитникам иконы, которые создавали собственными руками.

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