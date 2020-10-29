У Львові померла відома художниця і волонтерка: їй було всього 38 років

У Львові померла художниця Тетяна Думан (Фото: facebook.com/varta1 official)

У молодої жінки діагностували півтора роки тому пухлину

У Львові померла відома художниця і волонтер Тетяна Думан. Про її смерті повідомила на своїй сторінці в Facebook її сестра, відома українська журналістка Василина Думан.

Влітку 2019 року у Тетяни Думан діагностували злоякісну пухлину мозку – гліосаркому. Вона боролася з онкологічним захворюванням і проходила складне лікування як в Україні, так і за кордоном.

Рідні та знайомі художниці організували декілька благодійних заходів, щоб зібрати необхідні кошти. Однак хвороба перемогла і Тетяна Думан померла рано вранці 29 жовтня. Вона не дожила всього тиждень до свого дня народження 39.

"О 4:30 померла наша Таня. Якщо ви хотіли якось нам допомогти, то перераховуйте гроші на кисневі апарати. Моя дівчинка пішла до улюбленого Господа. Нам вже нічого не потрібно", - написала Василина Думан.

Тетяна Думан народилася 8 листопада 1981 року у Львівській області. Була одружена з іконописцем Левом Скопом. Вони були волонтерами та протягом останніх років збирали кошти та необхідні речі для військових на сході України. Також вони передавали українським захисникам ікони, які створювали власними руками.

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