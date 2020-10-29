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У Львові померла відома художниця і волонтерка: їй було всього 38 років

Львів, Четвер 29 жовтня 2020 13:23
У Львові померла відома художниця і волонтерка: їй було всього 38 років
У Львові померла художниця Тетяна Думан (Фото: facebook.com/varta1 official)
Автор: Анна Шиканова

У молодої жінки діагностували півтора роки тому пухлину

У Львові померла відома художниця і волонтер Тетяна Думан. Про її смерті повідомила на своїй сторінці в Facebook її сестра, відома українська журналістка Василина Думан.

Влітку 2019 року у Тетяни Думан діагностували злоякісну пухлину мозку – гліосаркому. Вона боролася з онкологічним захворюванням і проходила складне лікування як в Україні, так і за кордоном.

Рідні та знайомі художниці організували декілька благодійних заходів, щоб зібрати необхідні кошти. Однак хвороба перемогла і Тетяна Думан померла рано вранці 29 жовтня. Вона не дожила всього тиждень до свого дня народження 39.

"О 4:30 померла наша Таня. Якщо ви хотіли якось нам допомогти, то перераховуйте гроші на кисневі апарати. Моя дівчинка пішла до улюбленого Господа. Нам вже нічого не потрібно", - написала Василина Думан.

Тетяна Думан народилася 8 листопада 1981 року у Львівській області. Була одружена з іконописцем Левом Скопом. Вони були волонтерами та протягом останніх років збирали кошти та необхідні речі для військових на сході України. Також вони передавали українським захисникам ікони, які створювали власними руками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коронавірус вбив батька відомого українського журналіста Айдера Муждабаєва.

А також розповідали про те, що померла бабуся Люда, яку знали всі українські військові.

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