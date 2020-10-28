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Папа перестал дышать: коронавирус убил отца известного украинского журналиста

Среда 28 октября 2020 13:23
Папа перестал дышать: коронавирус убил отца известного украинского журналиста
У Айдера Муждабаева умер от COVID-19 отец (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Айдер Муждабаев сообщил о трагической смерти отца

Известный украинский журналист Айдер Муждабаев сообщил о горькой утрате. От коронавируса умер его 71-летний папа Иззет Муждабаев. Отец журналиста жил в российском городе Тамбов, где 5 лет назад умерла и мама Айдера. Папа и сын в основном переписывались, так как у пожилого мужчины были проблемы со слухом. В ночь на 28 октября его не стало.

"Папа перестал дышать в больнице, куда не мог зайти к нему никто, и это ощущение бессилия и одиночества отца перед смертью — самое страшное для меня, оно никогда меня не покинет", - поделился трагической новостью Айдер на своей Facebook-странице.

Журналист напомнил, что COVID-19 очень коварная болезнь, так как его папа был физически очень сильным, у него не было вредных привычек, он вел активный образ жизни.

"Друзья, люди, берегите своих близких, коронавирус — коварнейшая болезнь. Несмотря на возраст (почти 72 года, папа родился в 1948 году в депортации на Урале), физически он был сильным, и он был абсолютно здоров, не имел вредных привычек, занимался спортом, разве что он плохо слышал — и все. Тем не менее, эта болезнь убила его", - с горечью написал Муждабаев.

Также журналист рассказал, что его отец в последние дни был в коме на ИВЛ. Он всем сердцем надеялся на чудо, но его не произошло.

Папа перестал дышать: коронавирус убил отца известного украинского журналиста

Папа перестал дышать: коронавирус убил отца известного украинского журналиста

У Айдера Муждабаева умер от коронавируса отец (фото:facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Как мы сообщали ранее, в Киеве умер поэт и журналист, родные бросались на медиков и угрожали взорвать дом.

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