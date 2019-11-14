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Во Львове учитель с открытой формой туберкулеза занималась с первоклассниками

STYLERПроисшествия    14.11.2019 - 21:48
Во Львове учитель с открытой формой туберкулеза занималась с первоклассниками
Во Львове учителю диагностировали туберкулез (коллаж: РБК-Украина)

Учитель с диагнозом "туберкулез" преподавала в первом классе школы Львова

Во Львове у учительницы младших классов одной из школ выявили туберкулез в открытой форме. При этом последний обязательный медосмотр педагог проходила в августе перед началом учебного года 2019-2020, во время которого она делала флюорографию.

25-летняя учитель преподает в общеобразовательной школе №78. Учительница стала испытывать проблемы со здоровьем и обратилась к семейному врачу. В поликлинике ее направили в тубдиспансер, где и поставли страшный диагноз, пишет ZAXID.NET.

Педагог с начала учебного года вела уроки в первом классе. Когда в школе узнали о диагнозе, сразу же провели дезинфекцию в классе. Сообщается, что после диагноза были обследованы все дети из первого класса, а также из класса, с которым учитель занималась в прошлом году. Результаты показали, что школьники здоровы.

Кроме того, обследовали и педагогический коллектив - болезнь не выявили больше ни у кого.

Заболевшая учитель прошла медосмотр 16 августа 2019 года, и ее допустили к работе. Женщина не кашляла, не ходила на больничные, но внезапно стала чувствовать недомогание.

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