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У Львові вчитель з відкритою формою туберкульозу займалася з першокласниками

STYLERПодії    14.11.2019 - 21:48
У Львові вчитель з відкритою формою туберкульозу займалася з першокласниками
У Львові вчителю діагностували туберкульоз (колаж: РБК-Україна)

Вчитель з діагнозом "туберкульоз" викладала в першому класі школи Львова

У Львові у вчительки молодших класів однієї з шкіл виявили туберкульоз у відкритій формі. При цьому останній обов'язковий медогляд педагог проходила в серпні перед початком навчального року 2019-2020, під час якого вона робила флюорографію.

25-річна вчитель викладає в загальноосвітній школі №78. Вчителька почала відчувати проблеми зі здоров'ям і звернулася до сімейного лікаря. У поліклініці її направили в тубдиспансер, де і поставли страшний діагноз, пише ZAXID.NET.

Педагог з початку навчального року вела уроки в першому класі. Коли в школі дізналися про діагноз, відразу ж провели дезінфекцію в класі. Повідомляється, що після діагнозу були обстежені всі діти з першого класу, а також з класу, з яким вчитель займалася минулоріч. Результати показали, що школярі здорові.

Крім того, обстежили і педагогічний колектив - хвороба не виявили більше ні в кого.

Хвора вчитель пройшла медогляд 16 серпня 2019 року, і її допустили до роботи. Жінка не кашляла, не ходила на лікарняні, але раптово стала відчувати нездужання.

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