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Во Львове ученик 9-го класса "лихачил" на авто ночью: стало известно, чей это сын

Автор: Людмила Жукова

В сети показали видео, как по ночному Львову в авто гоняет подросток. Парень превышает скорость и нарушает ПДД. Теперь стало известно, кем же является этот ребенок. Как оказалось, это сын банкира и бывшего члена "Партии регионов" Олега Баляша

Об этом пишет в Twitter блогер под ником "свято грибів І форелів".

"Водитель сейчас учится в 9 классе в академической гимназии, сын регионала Олега Баляша, владельца Окси Банка", - написал блогер.

Отметим, что друг водителя, который снимал его выходку на камеру, также назвал это имя. В начале ролика слышно, как пассажир говорит, что "Роман Баляш раздает по ночному Львову".

Олег Баляш с сыном Романом (фото: Twitter)

В комментариях к видео украинці отметили, что "мажору" все равно за это ничего не будет.

  • Найдужче верне навіть не так від цих мажорів, як від їхніх шестих.
  • Та йому похр*н, якщо навіть штафануть - заплатить з безлімітної татової картки і поїде далі з пробуксовкою. Лише коли вїде в стовп тоді щось дійде. Рано чи пізно когось скалічить.
  • В таких батьків дітей забирати треба. Це все одно що на порохову діжку посадити. та ще й небезпечний для оточуючих.
  • У кінченого баті росте кінчений синок. Яблуко від яблуні як говориться...

Как мы ранее писали, суд во Львове отпустил виновника смертельного ДТП с 3-летней девочкой.

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Новости Украины подросток
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