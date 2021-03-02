Во Львове ученик 9-го класса "лихачил" на авто ночью: стало известно, чей это сын

В сети показали видео, как по ночному Львову в авто гоняет подросток. Парень превышает скорость и нарушает ПДД. Теперь стало известно, кем же является этот ребенок. Как оказалось, это сын банкира и бывшего члена "Партии регионов" Олега Баляша
Об этом пишет в Twitter блогер под ником "свято грибів І форелів".
"Водитель сейчас учится в 9 классе в академической гимназии, сын регионала Олега Баляша, владельца Окси Банка", - написал блогер.
Отметим, что друг водителя, который снимал его выходку на камеру, также назвал это имя. В начале ролика слышно, как пассажир говорит, что "Роман Баляш раздает по ночному Львову".
В комментариях к видео украинці отметили, что "мажору" все равно за это ничего не будет.
Как мы ранее писали, суд во Львове отпустил виновника смертельного ДТП с 3-летней девочкой.