Во Львове ученик 9-го класса "лихачил" на авто ночью: стало известно, чей это сын

"Водитель сейчас учится в 9 классе в академической гимназии, сын регионала Олега Баляша, владельца Окси Банка", - написал блогер.

Отметим, что друг водителя, который снимал его выходку на камеру, также назвал это имя. В начале ролика слышно, как пассажир говорит, что "Роман Баляш раздает по ночному Львову".

Олег Баляш с сыном Романом (фото: Twitter)

В комментариях к видео украинці отметили, что "мажору" все равно за это ничего не будет.