У Львові учень 9-го класу "катався" на авто вночі: стало відомо, чий це син

У мережі показали відео, як по нічному Львову в авто ганяє підліток. Хлопець перевищує швидкість і порушує ПДР. Тепер стало відомо, ким же є ця дитина. Як виявилося, це син банкіра і колишнього члена "Партії регіонів" Олега Баляша.
Про це пише в Twitter блогер під ніком "свято грибів І форелів".
"Водій зараз навчається в 9 класі в академічній гімназії, син регіонала Олега Баляша, власника Оксі Банку", - написав блогер.
Зазначимо, що друг водія, який знімав його витівку на камеру, також назвав це ім'я. На початку ролика чутно, як пасажир говорить, що "Роман Баляш роздає по нічному Львову".
У коментарях до відео українці відзначили, що "мажору" все одно нічого за це не буде.
Як ми раніше писали, суд у Львові відпустив винуватця смертельної ДТП з 3-річною дівчинкою.