У Львові учень 9-го класу "катався" на авто вночі: стало відомо, чий це син

"Водій зараз навчається в 9 класі в академічній гімназії, син регіонала Олега Баляша, власника Оксі Банку", - написав блогер.

Зазначимо, що друг водія, який знімав його витівку на камеру, також назвав це ім'я. На початку ролика чутно, як пасажир говорить, що "Роман Баляш роздає по нічному Львову".

Олег Баляш з сином Романом (фото: Twitter)

У коментарях до відео українці відзначили, що "мажору" все одно нічого за це не буде.