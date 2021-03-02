Во Львове ученик 9-го класса "лихачил" на авто ночью: стало известно, чей это сын
В сети показали видео, как по ночному Львову в авто гоняет подросток. Парень превышает скорость и нарушает ПДД. Теперь стало известно, кем же является этот ребенок. Как оказалось, это сын банкира и бывшего члена "Партии регионов" Олега Баляша
Об этом пишет в Twitter блогер под ником "свято грибів І форелів".
"Водитель сейчас учится в 9 классе в академической гимназии, сын регионала Олега Баляша, владельца Окси Банка", - написал блогер.
Водій зараз вчиться в 9 класі в академічній гімназії, син регіонала Олега Баляша, власника Оксі Банку pic.twitter.com/EkhEV2B56N— свято грибів і форелів (@anygoodloot) March 1, 2021
Отметим, что друг водителя, который снимал его выходку на камеру, также назвал это имя. В начале ролика слышно, как пассажир говорит, что "Роман Баляш раздает по ночному Львову".
Олег Баляш с сыном Романом (фото: Twitter)
В комментариях к видео украинці отметили, что "мажору" все равно за это ничего не будет.
- Найдужче верне навіть не так від цих мажорів, як від їхніх шестих.
- Та йому похр*н, якщо навіть штафануть - заплатить з безлімітної татової картки і поїде далі з пробуксовкою. Лише коли вїде в стовп тоді щось дійде. Рано чи пізно когось скалічить.
- В таких батьків дітей забирати треба. Це все одно що на порохову діжку посадити. та ще й небезпечний для оточуючих.
- У кінченого баті росте кінчений синок. Яблуко від яблуні як говориться...
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