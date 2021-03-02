Во Львове ученик 9-го класса "лихачил" на авто ночью: стало известно, чей это сын

В сети показали видео, как по ночному Львову в авто гоняет подросток. Парень превышает скорость и нарушает ПДД. Теперь стало известно, кем же является этот ребенок. Как оказалось, это сын банкира и бывшего члена "Партии регионов" Олега Баляша

Об этом пишет в Twitter блогер под ником "свято грибів І форелів".

"Водитель сейчас учится в 9 классе в академической гимназии, сын регионала Олега Баляша, владельца Окси Банка", - написал блогер.

Водій зараз вчиться в 9 класі в академічній гімназії, син регіонала Олега Баляша, власника Оксі Банку pic.twitter.com/EkhEV2B56N — свято грибів і форелів (@anygoodloot) March 1, 2021

Отметим, что друг водителя, который снимал его выходку на камеру, также назвал это имя. В начале ролика слышно, как пассажир говорит, что "Роман Баляш раздает по ночному Львову".

Олег Баляш с сыном Романом (фото: Twitter)

В комментариях к видео украинці отметили, что "мажору" все равно за это ничего не будет.