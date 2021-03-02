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У Львові учень 9-го класу "катався" на авто вночі: стало відомо, чий це син

Новость на русском → Львів, Вівторок 02 березня 2021 15:45
У Львові учень 9-го класу "катався" на авто вночі: стало відомо, чий це син У Львові підліток порушив ПДР (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У мережі показали відео, як по нічному Львову в авто ганяє підліток. Хлопець перевищує швидкість і порушує ПДР. Тепер стало відомо, ким же є ця дитина. Як виявилося, це син банкіра і колишнього члена "Партії регіонів" Олега Баляша.

Про це пише в Twitter блогер під ніком "свято грибів І форелів".

"Водій зараз навчається в 9 класі в академічній гімназії, син регіонала Олега Баляша, власника Оксі Банку", - написав блогер.

Зазначимо, що друг водія, який знімав його витівку на камеру, також назвав це ім'я. На початку ролика чутно, як пасажир говорить, що "Роман Баляш роздає по нічному Львову".

У Львові учень 9-го класу &quot;катався&quot; на авто вночі: стало відомо, чий це синОлег Баляш з сином Романом (фото: Twitter)

У коментарях до відео українці відзначили, що "мажору" все одно нічого за це не буде.

  • Найдужче точніше навіть не так від цих мажорів, як від їхніх шестих.
  • Та йому похр*н, якщо навіть штафануть - заплатить з безлімітної татової картки і поїде далі з пробуксовкою. Лише коли вїде в стовб тоді щось дійде. Рано чи пізно когось скалічить.
  • У таких батьків дітей треба забирати. Це все одно що на порохову діжку посадити. та ще й небезпечний для оточуючих.
  • У кінченого баті зростає кінчений синок. Яблуко від яблуні як говоритися...

Як ми раніше писали, суд у Львові відпустив винуватця смертельної ДТП з 3-річною дівчинкою.

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