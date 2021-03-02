У Львові учень 9-го класу "катався" на авто вночі: стало відомо, чий це син
У мережі показали відео, як по нічному Львову в авто ганяє підліток. Хлопець перевищує швидкість і порушує ПДР. Тепер стало відомо, ким же є ця дитина. Як виявилося, це син банкіра і колишнього члена "Партії регіонів" Олега Баляша.
Про це пише в Twitter блогер під ніком "свято грибів І форелів".
"Водій зараз навчається в 9 класі в академічній гімназії, син регіонала Олега Баляша, власника Оксі Банку", - написав блогер.
Водій зараз вчиться в 9 класі в академічній гімназії, син регіонала Олега Баляша, власника Оксі Банку pic.twitter.com/EkhEV2B56N— свято грибів і форелів (@anygoodloot) March 1, 2021
Зазначимо, що друг водія, який знімав його витівку на камеру, також назвав це ім'я. На початку ролика чутно, як пасажир говорить, що "Роман Баляш роздає по нічному Львову".
Олег Баляш з сином Романом (фото: Twitter)
У коментарях до відео українці відзначили, що "мажору" все одно нічого за це не буде.
- Найдужче точніше навіть не так від цих мажорів, як від їхніх шестих.
- Та йому похр*н, якщо навіть штафануть - заплатить з безлімітної татової картки і поїде далі з пробуксовкою. Лише коли вїде в стовб тоді щось дійде. Рано чи пізно когось скалічить.
- У таких батьків дітей треба забирати. Це все одно що на порохову діжку посадити. та ще й небезпечний для оточуючих.
- У кінченого баті зростає кінчений синок. Яблуко від яблуні як говоритися...
Як ми раніше писали, суд у Львові відпустив винуватця смертельної ДТП з 3-річною дівчинкою.