Во Львове студент хвастается советским флагом и называет патриотов "животными"

В сети студент часто публикует провокативные ролики, в которых показывает флаг Эстонской ССР. Также он показал видео с марша ко Дню защитника, где назвал патриотов "животными".

"Новый сезон передачи "В мире животных" подъехал", - говорится в сообщении к данному видео.

Парень жалуется на то, что ему тяжело жить во Львове из-за того, что он ультралевый, русофил, считает войну на востоке Украины бессмысленной и "выводит" из себя преподавателя истории.

Он также выложил провокационное видео на пропагандистскую песню "Вставай Донбасс".

"Валите отсюда, здесь вам не место встречи украинских националистов", - подписал ролик с овцами студент.

После возмущения пользователей сети парень удалил часть своих роликов.