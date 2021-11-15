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Во Львове студент хвастается советским флагом и называет патриотов "животными"

Автор: Styler

Во Львове студент НУ "Львовская политехника" говорит, что он русофил и антинационалист. Кроме того, он хвастается запрещенным в Украине флагом СССР и называет патриотов "животными".

Об этом сообщает Telegram-канал "Так люблю той Львів, що бракує ми слів".

В сети студент часто публикует провокативные ролики, в которых показывает флаг Эстонской ССР. Также он показал видео с марша ко Дню защитника, где назвал патриотов "животными".

"Новый сезон передачи "В мире животных" подъехал", - говорится в сообщении к данному видео.

Парень жалуется на то, что ему тяжело жить во Львове из-за того, что он ультралевый, русофил, считает войну на востоке Украины бессмысленной и "выводит" из себя преподавателя истории.

Он также выложил провокационное видео на пропагандистскую песню "Вставай Донбасс".

"Валите отсюда, здесь вам не место встречи украинских националистов", - подписал ролик с овцами студент.

После возмущения пользователей сети парень удалил часть своих роликов.

  • Я надеюсь, приказ на вычет уже написан, ну не может же такое, носить звание студент Политехники;
  • Нет ума у человека;
  • Здесь необходима реакция деканата и ректората Политехники;
  • Ждем видео с извинением;
  • Ждем видео у Стерненка, где этот биомусор будет извиняться.

Напомним, в Киеве в аптеке возник громкий скандал. Провизор нахамил посетителю из-за украинского языка.

Мы также писали о том, что известный украинский актер Владимир Талашко после секс-скандала уволился из университета имени Карпенко-Карого.

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Львовскандал