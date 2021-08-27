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Во Львове под школьным полом нашли ртуть: как она туда попала (фото)

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Львов, Пятница 27 августа 2021 17:48
Во Львове под школьным полом нашли ртуть: как она туда попала (фото) Во Львовской школе нашли ртуть (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Во Львове во время ремонта в одном из помещений школы восточных языков и боевых искусств "Будокан" обнаружили ртуть.

Об этом сообщила прессслужба департамента по вопросам гражданской защиты населения ЛОГА.

Так, шарики ртути обнаружили под полом в четверг, 26 августа, когда рабочие меняли покрытие.

Спасатели провели сбор ртути механическим способом и провели демеркуризацию. Всего было собрано 40 граммов ртути.

Впоследствии собранная ртуть была передана в Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета на хранение и дальнейшую утилизацию.

Во Львове под школьным полом нашли ртуть: как она туда попала (фото)Во Львове под школьным полом нашли ртуть: как она туда попала (фото)Ртуть обнаружили под полом во Львове (фото: lv.dsns.gov.ua)

Как рассказал ZAXID.NET директор школы Александр Козловский, ртуть нашли во время демонтажа пола в коридоре. Поэтому дирекция школы сразу вызвала на место происшествия соответствующие службы, которые и собрали ртуть.

Кроме того, он отметил, что пока неизвестно, как ртуть оказалась под полом в школе и сколько времени она могла там пробыть.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что учебный год начнется 1 сентября в обычном режиме.

Также, что делать, когда ученик травмировался в школе и каковы действия учителя.

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Львов школа ртуть
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