Во Львове роженица потеряла ребенка из-за коронавируса: подробности трагедии (видео)

Львовянка с COVID-19 на 31-й неделе беременности потеряла малыша
Во Львове у больной коронавирусом беременной женщины из-за осложнений в больнице умер ребенок. Сейчас врачи пытаются спасти жизнь 33-летней пациентки, которая находится в реанимации.
Трагедия произошла на 31-неделе беременности. Сердце ребенка перестало биться через два дня после того, как женщину с COVID-19 в тяжелом состоянии подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что у беременной львовянки кроме коронавирусной болезни также диагностировали двустороннюю пневмонию.
Женщину госпитализировали 24 августа, через неделю ее с подозрением на COVID-19 доставили в роддом, а еще через неделю из-за осложнений перевели в реанимацию в больнице скорой медицинской помощи.
Медики рассказали, что состояние роженицы - стабильно тяжелое.
По словам заместителя главного врача Львовской клинической больницы скорой помощи Ивана Миськива, ребенок погиб в результате гипоксического поражения - насыщение кислородом крови было недостаточным для жизнедеятельности плода.
Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь пациентки.
Видео: Во Львове роженица с коронавирусом потеряла ребенка
Ранее врачи рассказали, может ли коронавирус передаться малышу во время беременности.
Напомним, в конце августа в роддоме Тернополя умерла роженица из Африки с COVID-19.