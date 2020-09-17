Во Львове роженица потеряла ребенка из-за коронавируса: подробности трагедии (видео)

Во Львове у роженицы из-за коронавируса умер ребенок (коллаж РБК-Украина)

Львовянка с COVID-19 на 31-й неделе беременности потеряла малыша

Во Львове у больной коронавирусом беременной женщины из-за осложнений в больнице умер ребенок. Сейчас врачи пытаются спасти жизнь 33-летней пациентки, которая находится в реанимации.

Трагедия произошла на 31-неделе беременности. Сердце ребенка перестало биться через два дня после того, как женщину с COVID-19 в тяжелом состоянии подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что у беременной львовянки кроме коронавирусной болезни также диагностировали двустороннюю пневмонию.

Женщину госпитализировали 24 августа, через неделю ее с подозрением на COVID-19 доставили в роддом, а еще через неделю из-за осложнений перевели в реанимацию в больнице скорой медицинской помощи.

Медики рассказали, что состояние роженицы - стабильно тяжелое.

По словам заместителя главного врача Львовской клинической больницы скорой помощи Ивана Миськива, ребенок погиб в результате гипоксического поражения - насыщение кислородом крови было недостаточным для жизнедеятельности плода.

Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь пациентки.

Видео: Во Львове роженица с коронавирусом потеряла ребенка

Ранее врачи рассказали, может ли коронавирус передаться малышу во время беременности.

Напомним, в конце августа в роддоме Тернополя умерла роженица из Африки с COVID-19.