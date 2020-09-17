У Львові породілля втратила дитину через коронавірус: подробиці трагедії (відео)

Львів'янка з COVID-19 на 31-му тижні вагітності втратила малюка
У Львові у хворої на коронавірус вагітної жінки через ускладнення в лікарні померла дитина. Зараз лікарі намагаються врятувати життя 33-річної пацієнтки, яка знаходиться у реанімації.
Трагедія сталася на 31 тижні вагітності. Перестало битися серце дитини через два дні після того, як жінку з COVID-19 у важкому стані під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Зазначається, що у вагітної львів'янки крім коронавірусної хвороби також виявили двосторонню пневмонію.
Жінку госпіталізували 24 серпня, через тиждень її з підозрою на COVID-19 доставили до пологового будинку, а ще через тиждень через ускладнення перевели до реанімації в лікарні швидкої медичної допомоги.
Медики розповіли, що стан породіллі - стабільно важкий.
За словами заступника головного лікаря Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Івана Міськіва, дитина загинула в результаті гіпоксичного ураження - насичення киснем крові було недостатнім для життєдіяльності плода.
Зараз лікарі продовжують боротися за життя пацієнтки.
Відео: У Львові породілля з коронавірусом втратила дитину
Раніше лікарі розповіли, чи може коронавірус передатися дитині під час вагітності.
Нагадаємо, наприкінці серпня в пологовому будинку Тернополя померла породілля з Африки з COVID-19.