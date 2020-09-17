У Львові породілля втратила дитину через коронавірус: подробиці трагедії (відео)

У Львові у породіллі через коронавірус померла дитина (колаж РБК-Україна)

Львів'янка з COVID-19 на 31-му тижні вагітності втратила малюка

У Львові у хворої на коронавірус вагітної жінки через ускладнення в лікарні померла дитина. Зараз лікарі намагаються врятувати життя 33-річної пацієнтки, яка знаходиться у реанімації.

Трагедія сталася на 31 тижні вагітності. Перестало битися серце дитини через два дні після того, як жінку з COVID-19 у важкому стані під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що у вагітної львів'янки крім коронавірусної хвороби також виявили двосторонню пневмонію.

Жінку госпіталізували 24 серпня, через тиждень її з підозрою на COVID-19 доставили до пологового будинку, а ще через тиждень через ускладнення перевели до реанімації в лікарні швидкої медичної допомоги.

Медики розповіли, що стан породіллі - стабільно важкий.

За словами заступника головного лікаря Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Івана Міськіва, дитина загинула в результаті гіпоксичного ураження - насичення киснем крові було недостатнім для життєдіяльності плода.

Зараз лікарі продовжують боротися за життя пацієнтки.

Відео: У Львові породілля з коронавірусом втратила дитину

Раніше лікарі розповіли, чи може коронавірус передатися дитині під час вагітності.

Нагадаємо, наприкінці серпня в пологовому будинку Тернополя померла породілля з Африки з COVID-19.