Во Львове родилась девочка-богатырка: вес более пяти килограмм

Малышка весом в 5150 кг родилась в роддоме №1 5 июля. Врачи сообщили, роды прошли естественно и мама смогла родить девочку-богатырку самостоятельно.

"Когда плод имеет такой вес, то в большинстве случаев женщин оперируют. Мы прогнозировали большого ребенка, но по осмотру определили, что женщина сможет родить самостоятельно. Предыдущие детки у Галины тоже крупные: третий мальчик родился весом в 5 кг, четвертый ребенок - 4600. Девочка родилась 5150, здоровая и они с мамой находились сразу в палате вместе", - рассказала акушер-гинеколог Соломия Левицкая.

Фото: facebook.com/lvivske.tmo3

Счастливые родители решили назвать дочку Дианой и признаются, что пятая беременность стала для них неожиданностью.

"Это доченька-сюрприз. Мы с мужем уже и не надеялись на пятого ребенка. Но получилось иначе. Мои дети очень ждали рождения сестрички. Старшей доченьке 18 лет, и она присматривает за младшими детьми, пока я тут", - рассказала Галина.

Галину и новорожденную Диану уже выписали из роддома и встречать их семья пришла в полном составе.

Фото: facebook.com/lvivske.tmo3