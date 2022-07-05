RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львові народилася дівчинка-богатирка: вага понад п'ять кілограм

У Львові народилася дівчинка-богатирка (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Львівському пологовому будинку народилася дівчинка-богатирка вагою понад 5 кг. Вона стала п'ятою дитиною в багатодітній родині. Зараз мама і новонароджена почуваються добре.

Про це повідомляється на сторінці Львівської територіальної громади № 3 в Facebook.

Малятко вагою в 5150 кг народилася в пологовому будинку №1 5 липня. Лікарі повідомили, пологи пройшли природно і мама змогла народити дівчинку-богатирку самостійно.

"Коли плід має таку вагу, то в більшості випадків жінок оперують. Ми прогнозували велику дитину, але по Огляду визначили, що жінка зможе народити самостійно. Попередні дітки у Галини теж великі: третій хлопчик народився вагою в 5 кг, четверта дитина - 4600. Дівчинка народилася 5150, здорова і вони з мамою перебували відразу в палаті разом", - розповіла акушер-гінеколог Соломія Левицька.

Фото: facebook.com/lvivske.tmo3

Щасливі батьки вирішили назвати дочку Діаною і зізнаються, що п'ята вагітність стала для них несподіванкою.

"Це донечка-сюрприз. Ми з чоловіком вже й не сподівалися на п'яту дитину. Але вийшло інакше. Мої діти дуже чекали народження сестрички. Старшій донечці 18 років, і вона доглядає за молодшими дітьми, поки я тут", - розповіла Галина.

Галину і новонароджену Діану вже виписали з пологового будинку і зустрічати їх сім'я прийшла в повному складі.

Фото: facebook.com/lvivske.tmo3

До речі, раніше ми писали, що Україна вперше отримала рідкісні ліки для дітей з СМА.

А також розповідали про те, чи можна користуватися кондиціонерами у квартирі з немовлям.

Читайте РБК-Україна в Google News
рождениебогатырь