У Львові народилася дівчинка-богатирка: вага понад п'ять кілограм

Малятко вагою в 5150 кг народилася в пологовому будинку №1 5 липня. Лікарі повідомили, пологи пройшли природно і мама змогла народити дівчинку-богатирку самостійно.

"Коли плід має таку вагу, то в більшості випадків жінок оперують. Ми прогнозували велику дитину, але по Огляду визначили, що жінка зможе народити самостійно. Попередні дітки у Галини теж великі: третій хлопчик народився вагою в 5 кг, четверта дитина - 4600. Дівчинка народилася 5150, здорова і вони з мамою перебували відразу в палаті разом", - розповіла акушер-гінеколог Соломія Левицька.

Фото: facebook.com/lvivske.tmo3

Щасливі батьки вирішили назвати дочку Діаною і зізнаються, що п'ята вагітність стала для них несподіванкою.

"Це донечка-сюрприз. Ми з чоловіком вже й не сподівалися на п'яту дитину. Але вийшло інакше. Мої діти дуже чекали народження сестрички. Старшій донечці 18 років, і вона доглядає за молодшими дітьми, поки я тут", - розповіла Галина.

Галину і новонароджену Діану вже виписали з пологового будинку і зустрічати їх сім'я прийшла в повному складі.

Фото: facebook.com/lvivske.tmo3