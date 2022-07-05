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Во Львове родилась девочка-богатырка: вес более пяти килограмм

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Львов, Вторник 05 июля 2022 16:32
Во Львове родилась девочка-богатырка: вес более пяти килограмм Во Львове родилась девочка-богатырка (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львовском роддоме родилась девочка-богатырка весом более 5 кг. Она стала пятым ребенком в многодетной семье. Сейчас мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.

Об этом сообщается на странице Львовской территориальной громады №3 в Facebook.

Малышка весом в 5150 кг родилась в роддоме №1 5 июля. Врачи сообщили, роды прошли естественно и мама смогла родить девочку-богатырку самостоятельно.

"Когда плод имеет такой вес, то в большинстве случаев женщин оперируют. Мы прогнозировали большого ребенка, но по осмотру определили, что женщина сможет родить самостоятельно. Предыдущие детки у Галины тоже крупные: третий мальчик родился весом в 5 кг, четвертый ребенок - 4600. Девочка родилась 5150, здоровая и они с мамой находились сразу в палате вместе", - рассказала акушер-гинеколог Соломия Левицкая.

Во Львове родилась девочка-богатырка: вес более пяти килограмм

Фото: facebook.com/lvivske.tmo3

Счастливые родители решили назвать дочку Дианой и признаются, что пятая беременность стала для них неожиданностью.

"Это доченька-сюрприз. Мы с мужем уже и не надеялись на пятого ребенка. Но получилось иначе. Мои дети очень ждали рождения сестрички. Старшей доченьке 18 лет, и она присматривает за младшими детьми, пока я тут", - рассказала Галина.

Галину и новорожденную Диану уже выписали из роддома и встречать их семья пришла в полном составе.

Во Львове родилась девочка-богатырка: вес более пяти килограммФото: facebook.com/lvivske.tmo3

Кстати, ранее мы писали, что Украина впервые получила редкое лекарство для детей с СМА.

А также рассказывали о том, можно ли пользоваться кондиционерами в квартире с младенцем.

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