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У Львові народилася дівчинка-богатирка: вага понад п'ять кілограм

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Львів, Вівторок 05 липня 2022 16:32
У Львові народилася дівчинка-богатирка: вага понад п'ять кілограм У Львові народилася дівчинка-богатирка (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Львівському пологовому будинку народилася дівчинка-богатирка вагою понад 5 кг. Вона стала п'ятою дитиною в багатодітній родині. Зараз мама і новонароджена почуваються добре.

Про це повідомляється на сторінці Львівської територіальної громади № 3 в Facebook.

Малятко вагою в 5150 кг народилася в пологовому будинку №1 5 липня. Лікарі повідомили, пологи пройшли природно і мама змогла народити дівчинку-богатирку самостійно.

"Коли плід має таку вагу, то в більшості випадків жінок оперують. Ми прогнозували велику дитину, але по Огляду визначили, що жінка зможе народити самостійно. Попередні дітки у Галини теж великі: третій хлопчик народився вагою в 5 кг, четверта дитина - 4600. Дівчинка народилася 5150, здорова і вони з мамою перебували відразу в палаті разом", - розповіла акушер-гінеколог Соломія Левицька.

У Львові народилася дівчинка-богатирка: вага понад п'ять кілограм

Фото: facebook.com/lvivske.tmo3

Щасливі батьки вирішили назвати дочку Діаною і зізнаються, що п'ята вагітність стала для них несподіванкою.

"Це донечка-сюрприз. Ми з чоловіком вже й не сподівалися на п'яту дитину. Але вийшло інакше. Мої діти дуже чекали народження сестрички. Старшій донечці 18 років, і вона доглядає за молодшими дітьми, поки я тут", - розповіла Галина.

Галину і новонароджену Діану вже виписали з пологового будинку і зустрічати їх сім'я прийшла в повному складі.

У Львові народилася дівчинка-богатирка: вага понад п'ять кілограмФото: facebook.com/lvivske.tmo3

До речі, раніше ми писали, що Україна вперше отримала рідкісні ліки для дітей з СМА.

А також розповідали про те, чи можна користуватися кондиціонерами у квартирі з немовлям.

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