Во Львове робот провел уникальную операцию бесплодной 19-летней девушке: фото поражают

Об этом сообщили в прессслужбе клинической больницы скорой медицинской помощи Львова.

Так, медики сделали операцию 19-летней девушке, которая в течение двух лет страдала от тазовых болей и проблем с менструальным циклом. У нее также диагностировали бесплодие.

Кроме того, после тщательного обследования специалисты обнаружили дермоидную кисту правого яичника. Опухолевое доброкачественное образование подлежало лишь хирургическому лечению.

"Обычно, такая киста образуется еще с рождения. Учитывая возраст и заболевания пациентки наши медики приняли решение хирургического вмешательства с помощью роботической системы Da Vinci", - рассказали в больнице.