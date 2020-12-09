Тебе повезло: врачи сломали жизнь украинке, когда лечили псевдорак (видео)

Врачи поставили украинке неверный диагноз (коллаж РБК-Украина)

Жительнице Чернигова Ольге Одарченко четыре года назад врачи поставили страшный диагноз - рак. Потом ее прооперировали, но вскоре оказалось, что медики допустили ошибку и никакой онкологии у нее нет. Это выяснилось на восьмой день после операции. Один из врачей сказал украинке об этом.

"Тебе повезло, у тебя не было рака", сказал мне врач. Я спросила его, а зачем же мне тогда сделали операцию? Доктор ответил, что просто это было похоже на рак", - вспоминает Ольга в сюжете ТСН.

Никто из медиков даже не извинился. Ей тогда было 37 лет и она вернулась к прежней жизни. Но через год ее правая рука начала опухать. Так как ничего не болело, женщина не обращалась к врачам, а еще через год разница в размерах рук достигла 5 сантиметров. Оказалось, это лимфодема. Тогда Ольга узнала, что кроме мнимой опухоли ей вырезали еще 10 здоровых лимфоузлов. Доктор онколог ничего об этом ей не сказал. Начались проблемы.

Доктор, оперировавший Ольгу в Чернигове, сказал, что врачи сделали так потому что тогда так было нужно. Да и опухоль у нее он вроде бы щупал. К сожалению, именно Ольга попала в статистику ошибочных диагнозов.

"Такая статистика в Украине есть. Около 3% пациентов ставят ошибочный диагноз рак. Мы эти случаи просматриваем, но если вам кажется, что диагноз рак это просто, то нет", - рассказывает хирург.

Сейчас открыто криминальное производство по делу врачебная ошибка. Онкологи исследовали анализы цитологии Ольги и пришли к выводу, что рака у нее не было.

Сама Ольга служила в АТО и помогала военным, но сейчас она сама нуждается в помощи и собирает деньги себе на трансплантацию лимфоузлов. К тому же женщина мать-одиночка, воспитывает дочку и очень хочет быть здоровой.

В Чернигове украинке поставили неправильный диагноз рак

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