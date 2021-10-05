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Во Львове пьяный реабилитолог разбил камнями 4 авто полиции и помочился под участком

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Львов, Вторник 05 октября 2021 16:26
Во Львове пьяный реабилитолог разбил камнями 4 авто полиции и помочился под участком Коллаж РБК-Украина: во Львове мужчина отличился пьяной выходкой под полицейским участком
Автор: Владимир Костырин

Во Львове нетрезвый реабилитолог возле полицейского участка справил нужду, после чего разбил булыжниками четыре служебных авто "копов". За такие хулиганские действия Шевченковский райсуд оштрафовал мужчину на 17 тысяч гривен.

Об этом передает издание Zaxid.net.

Отмечается, что Дмитрий Мосенко на судебном заседании заверил, что ему стыдно за свои поступки, объяснить которые не смог, так как был пьян и не все помнит.

Кроме того, физический терапевт львовского учебно-медицинского центра заявил, что уже полностью возместил материальный ущерб, которые причинил полиции. Разбитые лобовые, передние и задние стекла авто Toyota Avensis, Renault Kangoo, ВАЗ-2107 и Renault Duster были "оценены" в 24 320 гривен.

Сам инцидент произошел в ночь на 24 августа. Как указано в судебном приговоре, накануне Мосенко распивал спиртное в общежитии со своими друзьями, и во время пьянки вспыхнул конфликт - приехали правоохранители и ночью доставили мужчину в участок.

Уже выйдя из помещения отдела полиции, Дмитрий принялся агрессивно себя вести, громко матерился и помочился напротив участка. После этого он поднял куски бетона с тротуара и стал трощить служебные машины.

Между тем стало известно, что двумя неделями ранее этот же суд оштрафовал Мосенко на 119 гривен за другой проступок - он поздно вечером 23 августа матерился и агрессивно вел себя возле одного из жилых домов на ул. Под Голоском.

Напомним, недавно в Киеве студент-иностранец под наркотиками бегал по крышам автомобилей.

Также мы писали о том, что ранее во Львове тиктокеры-неудачники ради видео похитили человека, и за такую выходку блогеров привлекли к ответу.

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Львов Патрульная служба
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