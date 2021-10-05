Во Львове пьяный реабилитолог разбил камнями 4 авто полиции и помочился под участком

Во Львове нетрезвый реабилитолог возле полицейского участка справил нужду, после чего разбил булыжниками четыре служебных авто "копов". За такие хулиганские действия Шевченковский райсуд оштрафовал мужчину на 17 тысяч гривен.

Отмечается, что Дмитрий Мосенко на судебном заседании заверил, что ему стыдно за свои поступки, объяснить которые не смог, так как был пьян и не все помнит.

Кроме того, физический терапевт львовского учебно-медицинского центра заявил, что уже полностью возместил материальный ущерб, которые причинил полиции. Разбитые лобовые, передние и задние стекла авто Toyota Avensis, Renault Kangoo, ВАЗ-2107 и Renault Duster были "оценены" в 24 320 гривен.

Сам инцидент произошел в ночь на 24 августа. Как указано в судебном приговоре, накануне Мосенко распивал спиртное в общежитии со своими друзьями, и во время пьянки вспыхнул конфликт - приехали правоохранители и ночью доставили мужчину в участок.

Уже выйдя из помещения отдела полиции, Дмитрий принялся агрессивно себя вести, громко матерился и помочился напротив участка. После этого он поднял куски бетона с тротуара и стал трощить служебные машины.

Между тем стало известно, что двумя неделями ранее этот же суд оштрафовал Мосенко на 119 гривен за другой проступок - он поздно вечером 23 августа матерился и агрессивно вел себя возле одного из жилых домов на ул. Под Голоском.