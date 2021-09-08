В Киеве неадекват бегал по крышам авто (видео)

В Киеве сняли на видео, как парень бегает по крышам автомобилей, которые плотно стоят в потоке машин. Инцидент произошел на проспекте Победы в среду, 8 сентября.

Очевидцы говорят, что у человека или психоз какой-то, или переборщил с наркотическими веществами. Так или иначе, повреждено около 10 автомобилей.

"Это что за очередной тик-токер бегает по чужим автомобилям?" - говорится в сообщении.

Напомним, в центре Киева два неадеквата накинулись на троллейбус, который уже был не на маршруте. Они ломали и выбивать двери, а также разбили лобовое стекло. В ситуацию вмешался проезжавший мимо на мотоцикле курьер службы доставки.

Пока курьер успокаивал одного из хулиганов, второй решил угнать его мотоцикл, но в этом время приехала полиция и задержала его. Оказывается, что парни были на дискотеке и решили продолжить веселье.

Мы также писали о том, что на одесском пляже турист отказался одеть нижнее белье и устроил драку с сотрудником полиции. При этом мужчина зашел в кафе, где его просили одеться, но он не реагировал на это.