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В Киеве неадекват бегал по крышам авто (видео)

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Киев, Среда 08 сентября 2021 22:39
В Киеве неадекват бегал по крышам авто (видео) Фото: в Киеве парень бегал по крышам авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве сняли на видео, как парень бегает по крышам автомобилей, которые плотно стоят в потоке машин. Инцидент произошел на проспекте Победы в среду, 8 сентября.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале.

"Это что за очередной тик-токер бегает по чужим автомобилям?" - говорится в сообщении.

Позже появилось видео, на котором этого парня задержали неравнодушные граждане.

Очевидцы говорят, что у человека или психоз какой-то, или переборщил с наркотическими веществами. Так или иначе, повреждено около 10 автомобилей.

На видео видно, что парень находится в неадекватном состоянии.

Напомним, в центре Киева два неадеквата накинулись на троллейбус, который уже был не на маршруте. Они ломали и выбивать двери, а также разбили лобовое стекло. В ситуацию вмешался проезжавший мимо на мотоцикле курьер службы доставки.

Пока курьер успокаивал одного из хулиганов, второй решил угнать его мотоцикл, но в этом время приехала полиция и задержала его. Оказывается, что парни были на дискотеке и решили продолжить веселье.

Мы также писали о том, что на одесском пляже турист отказался одеть нижнее белье и устроил драку с сотрудником полиции. При этом мужчина зашел в кафе, где его просили одеться, но он не реагировал на это.

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