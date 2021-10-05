У Львові п'яний реабілітолог розбив камінням 4 авто поліції та помочився під дільницею

У Львові нетверезий реабілітолог біля поліцейської дільниці справив нужду, після чого розбив булижниками чотири службові авто "копів". За такі хуліганські дії Шевченківський райсуд оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень.

Зазначається, що Дмитро Мосенко на судовому засіданні запевнив, що йому соромно за свої вчинки, пояснити які не зміг, позаяк був п'яний і не все пам'ятає.

Крім того, фізичний терапевт львівського навчально-медичного центру заявив, що вже повністю відшкодував матеріальні збитки, які завдав поліції. Розбиті лобові, передні та задні скла авто Toyota Avensis, Renault Kangoo, ВАЗ-2107 і Renault Duster були "оцінені" у 24 320 гривень.

Сам інцидент стався в ніч проти 24 серпня. Як зазначено в судовому вироку, напередодні Мосенко розпивав спиртне в гуртожитку зі своїми друзями, і під час п'янки спалахнув конфлікт, тож приїхали правоохоронці та вночі доставили чоловіка до відділку.

Вже вийшовши з приміщення відділу поліції, Дмитро почав агресивно поводитися, голосно матюкався і помочився навпроти дільниці. Після цього він підняв шматки бетону з тротуару і став трощити службові машини.

Тим часом стало відомо, що двома тижнями раніше цей же суд оштрафував Мосенка на 119 гривень за інший проступок - він пізно ввечері 23 серпня матюкався й агресивно поводився біля одного з житлових будинків на вул. Під Голоском.