ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Во Львове пьяная женщина начала стрелять из револьвера посреди улицы

Львов, Вторник 27 октября 2020 18:45
Во Львове пьяная женщина начала стрелять из револьвера посреди улицы
Женщина стреляла из револьвера (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Во Львове женщина размахивала пистолетом и стреляла

В понедельник, 26 октября, во Львове патрульные задержали пьяную женщину, которая открыла стрельбу посреди улицы Патона. При этом инцидент произошел днем.

Когда полиция приехала на место происшествия, то увидела женщину, которая сидела на бордюре. Ей приказали бросить оружие на землю и поднять руки вверх. Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области на своей странице в Facebook.

Оказалось, что 36-летняя местная жительница осуществила два выстрела вверх из пистолета Flobert Major Berg 2.5. Об этом рассказали очевидцы, и нарушительница правопорядка не отрицала этого.

Во Львове пьяная женщина начала стрелять из револьвера посреди улицы

Женщина, которая угрожала пистолетом (фото: facebook.com/lvivpolice)

Люди, которые вызвали полицию, также сообщили, что женщина вела себя агрессивно по отношению к ним и угрожала оружием.

Во Львове пьяная женщина начала стрелять из револьвера посреди улицы

Пистолет (фото: facebook.com/lvivpolice)

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Железнодорожного отдела полиции. Женщине грозит ответственность по ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с использованием оружия) УК Украины.

Напомним, в одесском ресторане произошла драка со стрельбой. В заведение пришли парни и вели себя неадекватно. Было похоже, что они находились под действием наркотических средств или алкогольного опьянения. В ресторане отказались их обслуживать и тогда они устроили скандал.

Ранее мы писали о том, что в Киеве возле станции метро "Черниговская" подстрелили 20-летнего парня.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь ЛьвовСтрельба

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь