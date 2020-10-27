Во Львове пьяная женщина начала стрелять из револьвера посреди улицы

Женщина стреляла из револьвера (коллаж: РБК-Украина)

Во Львове женщина размахивала пистолетом и стреляла

В понедельник, 26 октября, во Львове патрульные задержали пьяную женщину, которая открыла стрельбу посреди улицы Патона. При этом инцидент произошел днем.

Когда полиция приехала на место происшествия, то увидела женщину, которая сидела на бордюре. Ей приказали бросить оружие на землю и поднять руки вверх. Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области на своей странице в Facebook.

Оказалось, что 36-летняя местная жительница осуществила два выстрела вверх из пистолета Flobert Major Berg 2.5. Об этом рассказали очевидцы, и нарушительница правопорядка не отрицала этого.

Женщина, которая угрожала пистолетом (фото: facebook.com/lvivpolice)

Люди, которые вызвали полицию, также сообщили, что женщина вела себя агрессивно по отношению к ним и угрожала оружием.

Пистолет (фото: facebook.com/lvivpolice)

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Железнодорожного отдела полиции. Женщине грозит ответственность по ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с использованием оружия) УК Украины.

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