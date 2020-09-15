Во Львове провели уникальную операцию ребенку: уже почти не дышал

Во Львове хирурги провели уникальную операцию 13-летнему Юре. У мальчика было диагностировано очень редкое заболевание и образовалась киста, которая закрыла его гортань на 90%. Накануне операции Юра уже с трудом дышал и его жизнь была в опасности.

Операцию провели во львовской областной больнице Охматдет и она была успешной. Хирургам удалось удалить кисту, которая мешала ребенку нормально дышать.

"Впервые проведено эндоскопическое удаление кисты гортани. Такая патология у детей очень редкая. У нашего пациента киста была настолько большой, что перекрывала значительный объем дыхательных путей и угрожала жизни ребенка", - сообщили на странице больницы в Facebook.

Состояние мальчика после операции значительно улучшилось, и медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Кисту у Юры из Турковского района Львовской области впервые обнаружили, когда ему было всего 7 лет. Медики сразу предложили хирургическое вмешательство, но родители от операции категорически отказались. Однако через несколько лет у мальчика начались проблемы с дыханием, и родители сами привезли ребенка к медикам.

"Киста растет медленно, и мальчик привыкал к тому ровню дыхания, которое у него было. Когда он приехал в больницу, пространство гортани у него уже было перекрыто на 90%. Киста по размеру напоминала большую алычу. Пациент жаловался на затрудненное дыхание, сильную охриплость горла, сильный храп и образование на шее", - рассказал завотделением детской отоларингологии Охматдета Федор Юрочко в комментарии для ZAXID.net.

Такая патология у детей встречается настолько редко, что за последние 20 лет Юра стал единственным пациентом с такой кистой. Ранее таких операций в Охматдет не проводили.

Юра почти сутки после операции провел в реанимации, а потом – под наблюдением врачей, которые помогли ему правильно разработать дыхание.

Напомним, ранее мы писали о том, что хирурги спасли девочку, которая проглотила 36 магнитных шариков.

А также рассказывали о том, что украинка сначала умерла на операции, а потом воскресла и рассказала, кем она была в прошлой жизни.