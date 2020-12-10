На волосок от смерти: украинские врачи дали новую жизнь 16-летнему парню

В Днепре медики спасли парня от смерти (фото: РБК-Украина)

В Днепре врачи сделали практически невозможное и подарили жизнь подростку, попавшему к ним с тяжелейшими травмами. Парень был на волосок от смерти и даже не выходил из комы 9 дней. 16-летний Егор получил тяжелые травмы в аварии. Врачи боролись за него 2 месяца, сообщается на странице детской больницы Днепра в Facebook.

Доктора называют случай Егора уникальным. Парня в больницу привезли с многочисленными переломами, травмами и ушибами, в том числе и внутренних органов. Два месяца он провел в отделении реанимации, девять дней он находился в коме, месяц на аппарате искусственного дыхания, также перенес 2 сеанса по экстракорпоральному очищению крови.

Отмечается, что Егору 16 лет, он из Кривого Рога, где, собственно, и попал в ДТП. Известно, что вечером 20 сентября на пешеходном переходе его сбила машина. От удара Егора перебросило на автомобиль, который двигался навстречу. В местную больницу его привезли без сознания, а 21 сентября - доставили в реанимацию Днепропетровской областной клинической больницы. Шансы на выздоровление изначально были призрачными, но произошло чудо и врачи его вылечили.

16-летний Егор поступил в больницу с тяжелейшими травмами (фото: facebook.com/odkl.org)

В комментариях к посту украинцы выразили свой восторг медиками и пожелали Егору крепкого здоровья.

В этом событии море любви и труда. Рада за ребенка и горжусь медиками!

Всем огромная благодарность. Это было сложно, но мы справились !

Молодцы! Коллеги, вы лучшие! Сил, здоровья и терпения вам!

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