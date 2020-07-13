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Во Львове мужчина неправильно носил маску: как его наказал суд

Львов, Понедельник 13 июля 2020 08:24
Во Львове мужчина неправильно носил маску: как его наказал суд
Во Львове продавец неправильно носил маску (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во Львове осудили продавца, который работал со спущенной маской

Во Львове продавец газет находился на рабочем месте и не придерживался правил карантина. Мужчина работал с опущенной маской на лице и не надел защитные перчатки. За неправильно надетую маску дело рассмотрели во Франковском районном суде.

В постановлении суда говорится, что продавец на рабочем месте раскладывал газеты, а маску не надел правильно. В суде сообщили, что таким образом работник нарушил подпункт 1 пункта 3 Постановления КМУ № 392 от 20.05.2020 года.

Отмечается, что в этой части постановления говорится, что в общественных местах нельзя находиться без масок или респираторов, Которые должны закрывать нос и рот. Судья вынес решение не штрафовать продавца, так как он совершил мелкое правонарушение. Мужчине сделали лишь устное замечание, а к административной ответственности его не привлекли.

Отметим, требования карантина в Украине обязуют людей в общественных местах использовать средства индивидуальной защиты. За нарушение этих требований предусмотрен штраф в размере 17 тысяч гривен.

Как мы ранее писали, в Кабинете министров разъяснили, как утилизировать использованные маски и перчатки. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов разработало рекомендации по их утилизации.

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