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У Львові чоловік неправильно носив маску: як його покарав суд

Львів, Понеділок 13 липня 2020 08:24
У Львові чоловік неправильно носив маску: як його покарав суд
У Львові продавець неправильно носив маску (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Львові засудили продавця, який працював зі спущеною маскою

У Львові продавець газет знаходився на робочому місці і не дотримувався правил карантину. Чоловік працював з опущеною маскою на обличчі та не одягнув захисні рукавички. За неправильно одягнуту маску справу розглянули у Франківському районному суді.

У постанові суду йдеться, що продавець на робочому місці розкладав газети та не надів маску правильно. У суді повідомили, що таким чином працівник порушив підпункт 1 пункту 3 Постанови КМУ № 392 від 20.05.2020 року.

Відзначається, що в цій частині ухвали зазначається, що в громадських місцях не можна перебувати без масок або респіраторів, Які повинні закривати ніс і рот. Суддя виніс рішення не штрафувати продавця, через те, що він скоїв дрібне правопорушення. Чоловікові зробили лише усне зауваження, а до адміністративної відповідальності його не притягли.

Зазначимо, вимоги карантину в Україні зобов'язують людей у громадських місцях використовувати засоби індивідуального захисту. За порушення цих вимог передбачено штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Як ми раніше писали, у Кабінеті міністрів пояснили, як утилізувати використані маски і рукавички. Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів розробило рекомендації по їх утилізації.

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